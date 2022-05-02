Şehit aileleri arife günü şehitliklere akın etti

ESKİDEN O GELİRDİ ŞİMDİ BİZ ONA GELİYORUZ

Jandarma üst çavuş Mehmet Uygun'un annesi Behiye uygun, evlat hasreti ile yandığını her gün evladına gelerek kabri başında dua edip bir nebze olsun rahatladığını belirtti. Behiye anne: Her bayram Mehmedim bizi arar sorardı artık biz ona geliyoruz. Evladım Şırnak İdil'de Hendek olaylarında şehit oldu. Mesleğine aşıktı 10 yıldır görev yapıyordu.Oğlum 27 yaşındaydı evliydi 6 aylık bir oğlu vardı kendi ismini vermişti. Torunumla teselli bulmaya çalışıyorum ama yüreğim daralıyor soluğu şehitlikte alıyorum. Bizim için bayram ya da diğer günler fark etmiyor her gün buraya geliyorum, oğlumun toprağına sarılarak nefes alıyorum.

VEFA BORCUMUZU ÖDEMELİYİZ

Şehitliklerin ziyaretçilerle dolması gerektiğini belirten Gazi Lokman Aylar, "Bu topraklarda rahat yaşıyorsak burada yatan babayiğitler sayesindedir. Evladını şehit veren gözü yaşlı anne babaların sayesindedir. Biz TÜGŞAV olarak her arife günü ve bayramda şehit ailelerini ziyaret ediyoruz milletimizle sesleniyoruz onlardan teknisyenimiz ziyaret edilmek. Onlara vefa borcumuzu onları ziyaret ederek ödeyebiliriz. Biz istiyoruz ki şehitlikleri sadece şehit ailelerimiz değil tüm milletimiz ziyaret etsin" açıklamalarında bulundu.