Şehit aileleri arife günü şehitliklere akın etti

2019'da helikopter kazası sonucu şehit olan pilot Yüzbaşı Semih Özcan'ın babası İlhami Özcan, 4 yıldır evladına hasret kaldığını ve her bayramı şehitlikte geçirdiklerini söyledi. Devam eden pençe kilit operasyonlarında şehit olanlara kendi evladı gibi üzüldüğünü söyleyen şehit babası: Oğlum 2019'da Sancaktepe'de şehit oldu. 33 yaşındaydı, 3,5 yıllık evliydi, 12 yıldır görev yapıyordu. Her bayram oğlum ya gelir ya da erkenden arardı. Bayramların anlamı kalmadı bizim için. Evlat acısının tarifi yok. Hayat devam ediyor yiyip içiyoruz ama içimizdeki yara sürekli kanıyor.
Devam eden operasyonlarımız var ve yeni şehit verdik. Televizyonda her şehit haberi gördüğümde yüreğimdeki yaram yeniden kanıyor, sanki oğlumu yeni kaybetmişim gibi canım yanıyor. O şehidin ailesine ayrı üzülüyorum, bizim yaşadığımız acıları onlar da yaşayacak biliyorum. Tek tesellimiz şehit olmaları,gururunu yaşıyoruz ama vatan sağ olsun diyoruz.
İLK GELEN İLK ARAYAN OĞLUMDU
Şehit Jandarma uzman çavuş Özgür Kara'nın annesi Eftadiye Kara, her bayramın kendisine zulüm gibi geldiğini söyledi. Oğlunun her bayramda anneler gününde sabahın ilk ışıkları ile aradığını geldiğini belirten acılı anne: Kadir Gecesi'nde kandillerde, Anneler Günü'nde özel günlerde ilk başta oğlum arardı şimdi ne arayanımız var ne soranımız var. Artık biz oğlumuza geliyoruz, bizim bayramımız yok... Aklımız fikrimiz hep burada. İnsanın evladı olmayınca kolsuz kanatsız gibi oluyor.
ESKİDEN O GELİRDİ ŞİMDİ BİZ ONA GELİYORUZ
Jandarma üst çavuş Mehmet Uygun'un annesi Behiye uygun, evlat hasreti ile yandığını her gün evladına gelerek kabri başında dua edip bir nebze olsun rahatladığını belirtti. Behiye anne: Her bayram Mehmedim bizi arar sorardı artık biz ona geliyoruz. Evladım Şırnak İdil'de Hendek olaylarında şehit oldu. Mesleğine aşıktı 10 yıldır görev yapıyordu.Oğlum 27 yaşındaydı evliydi 6 aylık bir oğlu vardı kendi ismini vermişti. Torunumla teselli bulmaya çalışıyorum ama yüreğim daralıyor soluğu şehitlikte alıyorum. Bizim için bayram ya da diğer günler fark etmiyor her gün buraya geliyorum, oğlumun toprağına sarılarak nefes alıyorum.
VEFA BORCUMUZU ÖDEMELİYİZ
Şehitliklerin ziyaretçilerle dolması gerektiğini belirten Gazi Lokman Aylar, "Bu topraklarda rahat yaşıyorsak burada yatan babayiğitler sayesindedir. Evladını şehit veren gözü yaşlı anne babaların sayesindedir. Biz TÜGŞAV olarak her arife günü ve bayramda şehit ailelerini ziyaret ediyoruz milletimizle sesleniyoruz onlardan teknisyenimiz ziyaret edilmek. Onlara vefa borcumuzu onları ziyaret ederek ödeyebiliriz. Biz istiyoruz ki şehitlikleri sadece şehit ailelerimiz değil tüm milletimiz ziyaret etsin" açıklamalarında bulundu.