Şehit aileleri arife günü şehitliklere akın etti

2019'da helikopter kazası sonucu şehit olan pilot Yüzbaşı Semih Özcan'ın babası İlhami Özcan, 4 yıldır evladına hasret kaldığını ve her bayramı şehitlikte geçirdiklerini söyledi. Devam eden pençe kilit operasyonlarında şehit olanlara kendi evladı gibi üzüldüğünü söyleyen şehit babası: Oğlum 2019'da Sancaktepe'de şehit oldu. 33 yaşındaydı, 3,5 yıllık evliydi, 12 yıldır görev yapıyordu. Her bayram oğlum ya gelir ya da erkenden arardı. Bayramların anlamı kalmadı bizim için. Evlat acısının tarifi yok. Hayat devam ediyor yiyip içiyoruz ama içimizdeki yara sürekli kanıyor.

Devam eden operasyonlarımız var ve yeni şehit verdik. Televizyonda her şehit haberi gördüğümde yüreğimdeki yaram yeniden kanıyor, sanki oğlumu yeni kaybetmişim gibi canım yanıyor. O şehidin ailesine ayrı üzülüyorum, bizim yaşadığımız acıları onlar da yaşayacak biliyorum. Tek tesellimiz şehit olmaları,gururunu yaşıyoruz ama vatan sağ olsun diyoruz.