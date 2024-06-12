Şehit aileleri Azerbaycan’dan Ata’ya geldiler

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği tarafından yapılan Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde projesi kapsamında Azerbaycan'daki şehit aileleri Türkiye'ye geldi. Ziyaretçilerin Ankara'daki ilk durağı Anıtkabir oldu. Şehit anneleri, babaları ve eşleri Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Atatürk'ün tüm Türklerin ortak değeri olduğunu belirten Ragional Hukukî ve İktisadi Maariflendirme Birliği Başkanı Aruz Bagırova, Türkiye'nin tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfetmenin heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Ziyaretçiler, Anıtkabir'in ardından Cebeci şehitliği ve Mehmet Emin Resulzade'nin kabrini de ziyaret etti.