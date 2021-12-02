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Giriş Tarihi: 2.12.2021 23:56

Şehit aileleri ve gaziler unutulmadı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Şehit aileleri ve gaziler unutulmadı

Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, şehit aileleri ve gazilerle kahvaltı programında buluştu.

Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, şehit aileleri ve gazilerle kahvaltı programında buluştu. Programa İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, şube müdürleri ve personeller de katıldı.


Kahvaltıda Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, şehit aileleri ve gazileri tek tek gezerek sohbet etti. Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için dua etti. Yaşar Çarpçı, "Muğla İl Emniyet Müdürlüğünün şehit aileleri ve gazi yakınları için düzenlediği kahvaltı programına katıldık. Canlarını bu cennet vatan için feda eden aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi dua, minnet ve şükranla andık. Ruhları şad, mekanları cennet, makamları âli olsun inşallah" dedi.

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Şehit aileleri ve gaziler unutulmadı
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