Şehit aileleri ve gazilere "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" gerçekleştirildi

Çanakkale'de 250 bin şehit verdiğimizi, milletimizin çok büyük sıkıntılar içinde başarı elde ettiğini, silah teçhizatı olmayan savaş yorgunu bir milletin küllerinden yeniden doğduğunu kaydeden Vali Yavuz Selim Köşger "Vatanı, milleti, bayrağı, mukaddesat için ölmeyi göze alan gençlerin, insanların varlığı milletlerin caydırıcı gücüdür. Ancak bu devletler dünya milletleri arasında saygın yerini ve varlığını koruyor. Bu sebeple şehitlerimiz bizim başımızın tacı. Bu ülkenin bu coğrafyada, bu kan gölünün ortasında varlığını idame ettirmesindeki en büyük gücümüz şehitlerimizin kanından geliyor. Şehit olmayı göze alan bir millete kimse boyun eğdiremez" dedi.

Tören şehit Mehmet Kırmızı'nın babası Zeydan Kırmızı'ya, şehit İsmail Can Akdeniz'in babası Hüseyin Akdeniz'e, şehit Musa Bulut'un Oğlu Ömer Bulut'a, gazi Rasim Demircan'a, gazi Şükrü Taş'a, gazi Osman Can Kemaneci'ye, gazi Semih Ünel'e, gazi Ali Kartal'a ve Gazi Mustafa Bilgeç'e Devlet Övünç Madalyaları'nın takdim edilmesiyle sonlandı.