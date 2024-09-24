Şehit ailelerinden Gergerlioğlu’na sert tepki

Şanlıurfa, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Terörle Mücadele Gazisi Mehmet Yavuz Demokratik Emek Partisi milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun açıklamalarına sert tepki gösterdi. Gergerlioğlu'nun Ümraniye'de şehit eden Şeyda Yılmaz'ın katilinin hayvan bakım aracına üzerinde poşetle bindirmelerinin ardından veryansın eden Gergerlioğlu'na Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Terörle Mücadele Gazisi Mehmet Yavuz sert bir yanıt verdi.

Gergerlioğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Polisi öldüren katile lanet olsun, onu hayvan koruma arabasıyla çöp poşetine koyup götüren polise bu emri veren amire de yazıklar olsun! Cezayı vermenin polise ait olmadığını bu toplum ne zaman anlayacak, ayırt edecek yahu?" sözlerini dile getirdi.

Terörle Mücadele Gazisi Yavuz'dan tokat gibi cevap!

Bu sözler üzerine Gazi Mehmet Yavuz, "Daha 27 yaşında bir vatan evladı 26 ayrı suçtan sabıkası olan biri tarafından şehit ediliyor. Türk milleti daha şehidini defnetmeden birisi çıkıyor ve katilin çöp poşetine konmasıyla alakalı insan haklarından bahsediyor. Yazıklar olsun sana" ifadeleriyle Gergerlioğlu'na yanıt verdi.