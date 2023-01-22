Haberler Yaşam Haberleri Şehit ailelerinden 'İsveç'e sert tepki
Giriş Tarihi: 22.1.2023 11:22 Son Güncelleme: 22.1.2023 11:44

Şehit ailelerinden 'İsveç'e sert tepki

Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, İsveç makamlarınca Kur’an-ı Kerim’i yakma eylemine izin verilmesini şiddetle lanetledi. Mehmet Yavuz ’Kutsal değerimize saldırı, nefret ve insanlık suçudur’ dedi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şehit ailelerinden ’İsveç’e sert tepki

Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, kişisel sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajda, İsveç makamlarınca Kur'an-ı Kerim'i yakmayı hedefleyen menfur eyleme izin verilmesini sert tepki gösterdi.

Başkan Mehmet Yavuz şunları ifade etti: "Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakmayı hedefleyen menfur eylemi lanetliyorum.

İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye karşı barbarlığa izin veren İsveç makamlarını şiddetle kınıyorum. Kutsal değerimize saldırı, nefret ve insanlık suçudur." ifadelerini kullandı

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Şehit ailelerinden 'İsveç'e sert tepki
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