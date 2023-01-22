Şehit ailelerinden ’İsveç’e sert tepki

Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, kişisel sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajda, İsveç makamlarınca Kur'an-ı Kerim'i yakmayı hedefleyen menfur eyleme izin verilmesini sert tepki gösterdi.
Başkan Mehmet Yavuz şunları ifade etti: "Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakmayı hedefleyen menfur eylemi lanetliyorum.
İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye karşı barbarlığa izin veren İsveç makamlarını şiddetle kınıyorum. Kutsal değerimize saldırı, nefret ve insanlık suçudur." ifadelerini kullandı