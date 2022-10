Şehit ailelerine 1.5 milyon liralık ödemeler başladı

ENERJ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dün TBMM Genel Kurulu'nda Amasra maden faciası ile ilgili milletvekillerine bilgi verdi. Dönmez özetle şöyle dedi:Kaza sonrası kişi başına toplamda 1.5 milyon liranın üzerinde ödeme yapılacaktır. Bu ödemeler başlamıştır. Şehitlerimizin emaneti bizimdir, madenci kardeşlerimizin evlatları bizim emanetimizdir. Eğitim, sağlık, iş bulma gibi gereken her türlü desteği kendilerine vereceğiz.18 saatte arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı. Her 250 çalışana 1 iş güvenliği uzmanı olması zorunlu iken bizim 37 madencimize 1 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı düşmekte. Amasra'da bu yılın dördüncü denetimi 21-27 Ağustos arasında yapıldı, teknik ve idari düzenlemelere aykırı bir husus tespit edilmedi.2017 ve 2019 Sayıştay raporlarında yer alan "Solunabilir ve Patlayabilir Tozla Mücadele" başlığı altındaki hususların dikkate alınmadığı iddiası ortaya atılmıştır. Sayıştay raporu çarpıtılarak metan gazı miktarı yüksek olduğu belirtilmiştir. Kömürdeki metan miktarı ile ocaktaki metan miktarı farklıdır.Maden ocağı 24 saat boyunca izlenmekte ve bilgiler kayıt altına alınmakta. İşletmemizde aynı uçaklarda olduğu gibi kara kutumuz var. Tüm ölçümler, her türlü telsiz ve telefon konuşması kayıt altında. En ufak bir ihmal varsa gereği yapılacak.Maden ocağındaki patlamayla ilgili soruşturma da devam ediyor. Bartın polisi, maden ocağında detaylı inceleme yaptı. Madende çalışan işçi ve yetkililer de ifade vermek üzere Amasra Adliyesi'ne gelmeye başladı. Kendi imkânlarıyla gelemeyenler ise emniyet ve jandarmanın araçlarıyla adliyeye getiriliyor.