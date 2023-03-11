Şehit ailesi, evlerini şehit yakınlarına verdi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2012'de düzenlenen terör saldırısında oğulları Piyade Çavuş Ramazan Emre Ala şehit düşen çift, TOKİ tarafından yaklaşık dört ay önce teslim edilen evde, depremzede şehit ailesini ağırlamaya karar verdi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi yetkilileriyle iletişime geçen çift, depremler nedeniyle evleri ağır hasar alan Adıyamanlı Mehmet Doğan ve ailesine ulaştı. Depremden sonra uçakla İstanbul'a daha sonra da Tekirdağ'a giden Doğan ailesini Konya'nın Karapınar ilçesine davet eden çift, evlerinde depremzedeleri ağırlamaya başladı. Seyyar Ala (58), "Hayırseverlerin desteğiyle evimizi döşedik ve şehit babası Mehmet Doğan ailesiyle şu an evimizde oturuyor. Kardeşi Ahmet Doğan ve ailesi için de bir hayırseverimiz ev verdi" dedi.Özel harekât polisi oğlu Fatih Doğan 2021'de şehit olan Mehmet Doğan (65), "100'den fazla akrabamızı kaybettik. İnsan her şeyini kaybedebilir ama ümidini, devlete, millete güvenini kaybetmeyecektir" diye konuştu.