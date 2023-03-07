Şehit ailesi istedi, Vali konteyner verdi

Yıkıcı depremde binlerce bina yıkılmış ve 45 bin üzerinde can kaybı oldu. Hayatını kaybedenlerden biri ise Emine Çıngı ve Eşi Abidin Çıngı oldu. Leyla Aksoy, 1999 yılında Tunceli Ovacık'ta PKK saldırısında başından vurularak şehit düşen Eyüp Aksoy'un mezarının yanı başına kızı Emine'yi ve damadı Abidin defnetti. Şehit eşi Leyla Aksoy Mezarlığa her gün gitmek için mezarlığa yakın bir alana konteyner veya çadır İçin Koordinasyon valisi olarak görevlendirilen Osman Bilgin'e özel istekte bulundu.
Nurdağı koordinatörü Şırnak Valisi Osman Bilgin talimat verdi ve aileye hemen konteyner hazırlatıp, ailenin istediği yere kurdurttu. Leyla Aksoy: "Vali Osman Bilgin'e teşekkür ederek. İsteğimizi yerine getirdi ve eşime, kızıma, uzak kalmadım" dedi.1999 yılında eşim Tunceli Ovacık'ta uzman çavuş görevini yaparken, PKK ile çatışma sırasında başından vurularak şehit oldu. Kendim Osmaniye'de yaşıyordum. Osmaniye de depremde evim yıkıldı. Kaynım Davut ve kardeşim Mehmet ile memleketim Nurdağı'na geldik. Eşimin acısı yüreğimde yanarken ,aynı depremde kızım Emine Aksoy Çıngı ve Eşi Polis memuru Abidin Çıngı, Hatay merkezde yaşadıkları 4 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti .Eşimin mezarı Nurdağı Belpınar köyümüzün mezarlığında olduğu için kızım ve damadımı da eşimin yanına buraya defnettik. Osmaniye de yaşadığım ve uzak kaldığım için Şırnak valisi Osman Bilgin'den çadır veya Konteyner istedik. Vali bey bizi kırmayıp, hemen isteğimizi yerine getirdi. Eşim,kızım ve damadımın mezarının yakınına konteyner ve çadır gönderdi.Onun sayesinde her sabah şehit eşim,kızım ve şehit damadımın mezarına gidip dua okuyoruz. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan ve ,valimizden olsun",dedi
HAYALİ KAYMAKAM OLMAKTI
Kızının çok nazlı ve el bebek büyüdüğünü belirten anne Leyla Aksoy ,o benim meleğimdi. Hatay'da 7 ay önce evlendi. Orada Müftülükte memurdu.Eşi de polis memuruydu. Kızımın hayali 4 yıllık kamu yönetimi bölümünü bitirmişti. Hayali kaymakam olmaktı. Bu yıl alım olursa kaymakam olarak görev yapmak istemişti. Kızımın evini, hayallerini, canlarını deprem kopardı. Kızımla son konuşmamız depremin olduğu günden birkaç saat önceydi.Nasıl, anne var ne yok diyerek hal hatır sordu. Bende iyiyim dedim. Dudağının uçukladığını ve kötü bir rüya gördüm anne dedi. Rüyayı sabah sana anlatırım demişti. Sabahı kızım enkazda eşiyle hayatlarını kaybetti. Sanki içine doğmuştu. O benim kınalı kuzumdu.7 aylık evliydi. Torun isterdik. Kınalı kuzum, yavrum hayatına doyamadan toprağa girdi"
CUMBHURBAŞKANIMIZDAN,DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN
Şehit Eyüp Aksoy'un kardeşi Davut Aksoy ise, yeğenim Emine ve damadımız depremde hayatlarını kaybetti. Ağabeyimin mezarı yanına defnettik. Buralara gidip gelmek zor olduğundan Valimize depremde evlerimiz kaybettiğimden dolayı buraya gidip gelmemizin zor olduğunu anlatarak,yakın bir yerde çadır veya konteyner istedik. Bizi kırmadı ve kendi konteynerini mezarlarımızın yakına gönderdi . Şehit ailesi olarak Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden Allah razı olsun"
Nurdağı ilçesinde koordinasyon başkanı olan Şırnak Valisi Osman Bilgin ise, asrın felaketi üzerine bölgemizde depremzede vatandaşlarımız için devlet olarak ,elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Şehit eşi kardeşim depremde kızı ve damadını kaybetti. Allah mekanlarını cennet eylesin. 1999 yılında kaybettiği şehit eşinin mezarının yanında yakın bir çadır istedi. Devlet olarak isteğini hemen yerine getirip, mezarlıklarının yanına konteyner kurduk, her ihtiyaçları karşılıyoruz", dedi