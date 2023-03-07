Şehit ailesi istedi, Vali konteyner verdi



Nurdağı koordinatörü Şırnak Valisi Osman Bilgin talimat verdi ve aileye hemen konteyner hazırlatıp, ailenin istediği yere kurdurttu. Leyla Aksoy: "Vali Osman Bilgin'e teşekkür ederek. İsteğimizi yerine getirdi ve eşime, kızıma, uzak kalmadım" dedi.1999 yılında eşim Tunceli Ovacık'ta uzman çavuş görevini yaparken, PKK ile çatışma sırasında başından vurularak şehit oldu. Kendim Osmaniye'de yaşıyordum. Osmaniye de depremde evim yıkıldı. Kaynım Davut ve kardeşim Mehmet ile memleketim Nurdağı'na geldik. Eşimin acısı yüreğimde yanarken ,aynı depremde kızım Emine Aksoy Çıngı ve Eşi Polis memuru Abidin Çıngı, Hatay merkezde yaşadıkları 4 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti .Eşimin mezarı Nurdağı Belpınar köyümüzün mezarlığında olduğu için kızım ve damadımı da eşimin yanına buraya defnettik. Osmaniye de yaşadığım ve uzak kaldığım için Şırnak valisi Osman Bilgin'den çadır veya Konteyner istedik. Vali bey bizi kırmayıp, hemen isteğimizi yerine getirdi. Eşim,kızım ve damadımın mezarının yakınına konteyner ve çadır gönderdi.Onun sayesinde her sabah şehit eşim,kızım ve şehit damadımın mezarına gidip dua okuyoruz. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan ve ,valimizden olsun",dedi