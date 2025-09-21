Şehit ailesini dolandıran 11 şüpheli yakalandı

Edirne'de bir şehit ailesinin, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerce 846 bin TL dolandırıldığını ihbar etmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Asayiş Şube ekiplerinin ortak çalışması sonucu İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya, "Devletimiz ve milletimiz, her zaman elleri öpülesi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ve tüm yakınlarının yanındadır" ifadelerini kullandı.