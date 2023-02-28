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Giriş Tarihi: 1.3.2023

Şehit annesi, umre parasını konteyner kampanyasına bağışladı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Şehit annesi, umre parasını konteyner kampanyasına bağışladı
2019'da Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Yasin Baran'ın annesi Pakize Zengin, umre için biriktirdiği 23 bin lirayı depremzedeler için başlatılan konteyner kampanyasına bağışladı. Kırıkkale merkezde yaşayan anne Zengin, Yahşihan Belediyesi tarafından depremzedeler için başlatılan konteyner kampanyasına katıldı. Zengin, kendisini evinde ziyaret eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'a bağış makbuzunu teslim etti. Şehit annesi Pakize Zengin, umre için biriktirdiği parayı depremzedelerin konaklayacağı konteyner kampanyasına bağışladığını söyledi. Zengin, "Gitmesem de olur yeter ki içinde bir vatandaş otursun, 'Allah razı olsun' desin. Elimizden geldiğince yardım yapalım. Keşke olsa da bir konteyner parası daha versem" dedi. Bir konteynere şehit Yasin Baran'ın adı verildi.

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Şehit annesi, umre parasını konteyner kampanyasına bağışladı
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