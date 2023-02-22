Şehit annesinden şehit annesine yardım kolisi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri tarafından şehit annesine ulaştırılan koli, duygu dolu anlara neden oldu. Azerbaycan'dan şehit annesinden aldığı yardım kolisine 'O beni anlar, ben onu anlarım' cevabını veren şehit annesi, yardım için teşekkür etti.