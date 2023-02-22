Şehit annesinden şehit annesine yardım kolisi

Azerbaycan-Ermenistan savaşında şehit düşen Elgün Abbaslı'nın annesi Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye göndermek üzere bir yardım kolisi hazırladı. Şehit oğlunun fotoğrafını yapıştırdığı koli, Malatya'da depremzede bir anneye ulaştırıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri tarafından şehit annesine ulaştırılan koli, duygu dolu anlara neden oldu. Azerbaycan'dan şehit annesinden aldığı yardım kolisine 'O beni anlar, ben onu anlarım' cevabını veren şehit annesi, yardım için teşekkür etti.