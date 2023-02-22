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Giriş Tarihi: 22.2.2023 12:35 Son Güncelleme: 22.2.2023 14:04

Şehit annesinden şehit annesine yardım kolisi

Azerbaycan’da Karabağ’da oğlunu şehit veren bir anne, şehit oğlunun fotoğrafını yakıştırdığı yardım kolisini Malatya’ya gönderdi. Koli, bir şehit annesine teslim edildi. O anlar sosyal medyada büyük beğeni aldı.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Şehit annesinden şehit annesine yardım kolisi

Azerbaycan-Ermenistan savaşında şehit düşen Elgün Abbaslı'nın annesi Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye göndermek üzere bir yardım kolisi hazırladı. Şehit oğlunun fotoğrafını yapıştırdığı koli, Malatya'da depremzede bir anneye ulaştırıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri tarafından şehit annesine ulaştırılan koli, duygu dolu anlara neden oldu. Azerbaycan'dan şehit annesinden aldığı yardım kolisine 'O beni anlar, ben onu anlarım' cevabını veren şehit annesi, yardım için teşekkür etti.

Sosyal medyada paylaşılan o anlara ait fotoğraflar binlerce kullanıcı tarafından beğenildi.

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Şehit annesinden şehit annesine yardım kolisi
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