Şehit annesine büyük vefa: Fındıklarını jandarma topladı

Çok sevindirdiler beni. Çok sevinçliyim. Bartın'a evime geldiler beni aldılar götürdüler buraya. Muntazam temizliğini yaptılar. Fındıkların içini, alt yanı bahçeyi. Buralar çok pisti. Girilecek durumda değildi burası yani. Buraları temizlediler, biçtiler, yaptılar, ettiler. Bugünde fındık toplamaya geldiler. Jandarma komutanı, valiler geldiler yanıma. Konuşturdular, ben köye gidip senin fındıklarını toplantı vereceğim dedi. Jandarma komutanıyım ben dedi. Hatta bana baston getiriverdi. Ben senin fındıklarını toplatacağım dedi. Kızlarımızda var, yollayacağız dedi. Ben çok sevindim. Ne yapacağımı da bilemiyorum yani sevinçten.

Buraları her yeri çark gibi çıkarıverdiler bana. Ben çok sevindim. Allah bin kere razı olsun. Jandarmada Allah razı olsun mezarlıktan şehit oğlumun yanından geçerken onun mezarında otlar varmış. Bir insan görmüşler orda. O insana otları biçtirmişler. Mezarı temizlediler jandarmalar. Çok seviniyorum çok. Gece gündüz dua ediyorum. Beni çok sevindirdiler. Çok sevinçliyim çok, çok. Benim oğlum şehit oldu 34 sene oldu. Buradakiler hep benim evlatlarım" diye konuştu.