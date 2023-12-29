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Giriş Tarihi: 29.12.2023 22:04 Son Güncelleme: 29.12.2023 22:09

Şehit annesine telefon açıp devlete küfretti

İstanbul Kağıthane’de yol uygulaması yapan polis memurunun 'dur' ihtarına uymayıp çarparak şehit ettiği Yunus polisi Alp Efe Bekit’in annesine bilinmeyen bir telefondan çağrı geldi. Şehit annesi telefonu açtığında karşısındaki kişi ‘Alp Efe şehit olalı ne kadar oldu’ dedi. 6 ay kadar oldu diyen emekli polis ve şehit annesi Hülya Bekit’e sinkaflı küfürler edip, şehide, devlete millete küfürler savurdu. Şoka uğrayan şehit annesi telefonu kapatıp avukatını aradı. Kimliği belirsiz bir şekilde arayan kadın sesinden şikayetçi oldu ve bir an önce yakalanmasını istedi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Şehit annesine telefon açıp devlete küfretti

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Motorsikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri 15 Temmuz 2023 Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde sabit denetim noktası oluştururken, şüphe üzerine 34 HBS 283 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Kendisine defalarca 'Dur' ihtarında bulunulan motosiklet sürücüsü hızını arttırarak polis memurlarının üzerine sürdü. Yüksek hıza ulaşan motosiklet, görevli polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı. Polis memuru ağır yaralanırken motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi. Ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim Araştırma hastanesine kaldırılan yaralı polisin leğen ve uyluk kısmında ciddi kırık oluştuğu, sol diz altında ciddi derecede çatlak bulunduğu ve sol bacağında iç kanama tespit edildiği belirtildi. Polis memuru Bekit, tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti. Dur ihtarına uymayıp polisimizi şehit eden sürücünün ise tutuklu yargılama süreci devam ediyor.

ACILI ANNE ŞOK OLDU

Gencecik evladı Alp Efe Bekit'i toprağa veren şehit annesi Hülya Bekit geçtiğimiz hafta sonu hayatında bir şok daha yaşadı. Gizli numaradan arayan bir kadın şehit annesine küfürler edip hakaretler yağdırdı. Bu konuşmada şok olan şehit annesi hemen avukatını arayıp durumu bildirdi. Avukat Funda Sadıkahmet ve Mehmet Fatih Kıratlı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına faili meçhul kadın şahsın bulunması için başvuru yaptı.

ŞEHİT ANNESİNE HAKARET ETTİ

Avukatlar yaptığı başvuruda; "Müvekkilimizin merhum oğlu şehit Alp Efe BEKİT'in şehit edildiği olaya ilişkin halihazırda İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde bir yargılama mevcut olup halen devam etmektedir. 24.12.2023 tarihinde ne tesadüftür ki 12 vatan evladının şehit edildiği gün saat 14:39 sularında müvekkilin Çekmeköy'de bulunduğu evde kullanımında olan telefonu, özel bir numara tarafından aranmış müvekkilin telefonu açmasıyla birlikte kim olduğunu bilmediğimiz şüpheli kadın şahıs müvekkile direkt olarak "Alp Efe şehit olalı ne kadar oldu?" diye sormuş ne olduğunu anlayamayan müvekkil şaşkınlıkla şüpheliye "6 Ay oldu." cevabını vermiş bunun üzerine şüpheli şahıs müvekkile "Ağza alınmayacak hakaretler" savurmuş müvekkil direkt olarak telefonu şüphelinin yüzüne kapatmıştır. Müvekkilin telefonu kapatması üzerine yaklaşık 4 dakika sonra saat 14:43 sularında tekrar şüpheli kadın şahıs müvekkili aramış müvekkil ise aramaya cevap vermeyerek telefonunu gizli numaralardan gelen çağrılara kapatmıştır. Bu şahsın önce kimliğinin tespitine ardından da olayla ilgili Kamu davası açılması talebinde bulunuldu.

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Şehit annesine telefon açıp devlete küfretti
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