Şehit annesini FETÖ yalanıyla 600 bin lira dolandıran şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Dolandırıcılar 1992 yılında Mardin'in Ömerli ilçesinde şehit olan Asteğmen Turgut Makascı'nın Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan annesi Şükran Makascı'yı telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, isminin FETÖ terör örgütüne karıştığını, paralarının incelenmesi gerektiğini, bu örgütü çökertmek için bunun gerekli olduğunu ve incelemeden sonra parasının kendisine teslim edileceğini söyledi. Bunun üzerine bankaya giderek 600 bin TL'yi çeken Makascı, 15 Şubat günü kapıya gelen Suriyeli şüpheli Ahmad Elalı Elhusın'a (20) parayı teslim etti.

'ŞEHİT AİLESİNİN PARASI DOLANDIRICILARA YÂR OLMADI'

Şükran Makascı'nın yakınları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine devreye giren Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin aracını kısa sürede tespit etti. Şüphelilerin Şanlıurfa'ya kaçma ihtimalini düşünen ekipler, Adana Emniyeti ile irtibata geçti. Şüpheliler Ahmet Ç. (32), İsa B. (28) Abdulkadir A. (22) ve Suriyeli Ahmad Elalı Elhusın (20) Adana'da yapılan ortak operasyonla yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelilerin şehit annesinden aldığı parada çanta içerisinde ele geçirildi.

Konya'ya götürülen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Ele geçirilen paralar ise şehit annesi Şükran Makascı'ya teslim edildi. Mutlu olduğu gözlenen Makascı, "Allah devletimizden razı olsun. Paramızı bulup bize getirdi" diye konuştu.