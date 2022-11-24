Şehit Arzu öğretmen için görev yaptığı okulda hüzünlü tören

"MÜCADELELERLE GEÇEN BİR HAYATI VARDI"

Okul Müdürü Yunus Emre Çendik, "Söyleyecek çok şey olsa da böyle durumlarda söylenecek bir şey kalmıyor. Bundan sonra bu tip şeylerin yaşanmaması her zaman isteğimiz ama maalesef olan olmuş oluyor. Hocamızın mücadelelerle geçen bir hayatı vardı" dedi.