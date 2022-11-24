Şehit Arzu öğretmen için görev yaptığı okulda hüzünlü tören

Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar, 13 Kasım'da okullarda uygulanan ara tatili değerlendirmek için İstiklal Caddesi'ne gitmişti. Terör saldırısında hain terör örgütünün bombalı eylemi sonucu anne öğretmen Arzu Özsoy ile öğrenci kızı Yağmur Uçar hayatını kaybetmişti.
Okulların ara tatilinin bitmesi nedeniyle öğretmen Arzu Özsoy için görev yaptığı Eyüpsultan'daki özel okulda tören düzenlendi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.
KARANFİLLER BIRAKILDI
Kürsü konuşması sırasında okul müdürü Yunus Emre Çendik ve Özsoy'un ailesi gözyaşlarını tutamadı. Konuşmaların ardından, Arzu Özsoy anısına hazırlanan ve Arzu Öğretmenin fotoğrafının olduğu poster önüne karanfil bırakıldı. Okulun girişineyse 'Şehit Öğretmen Arzu Özsoy, Unutmayacağız…' yazan afiş asıldı.
"MÜCADELELERLE GEÇEN BİR HAYATI VARDI"
Okul Müdürü Yunus Emre Çendik, "Söyleyecek çok şey olsa da böyle durumlarda söylenecek bir şey kalmıyor. Bundan sonra bu tip şeylerin yaşanmaması her zaman isteğimiz ama maalesef olan olmuş oluyor. Hocamızın mücadelelerle geçen bir hayatı vardı" dedi.