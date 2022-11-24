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Giriş Tarihi: 24.11.2022 13:59

Şehit Arzu öğretmen için görev yaptığı okulda hüzünlü tören

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki hain terör örgütünün saldırısında hayatını kaybeden şehit öğretmen Arzu Özsoy için görev yaptığı okulda anma töreni düzenlendi. Törene katılan öğretmen ve öğrenciler Arzu öğretmen için gözyaşı döktü.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şehit Arzu öğretmen için görev yaptığı okulda hüzünlü tören

Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar, 13 Kasım'da okullarda uygulanan ara tatili değerlendirmek için İstiklal Caddesi'ne gitmişti. Terör saldırısında hain terör örgütünün bombalı eylemi sonucu anne öğretmen Arzu Özsoy ile öğrenci kızı Yağmur Uçar hayatını kaybetmişti.

Okulların ara tatilinin bitmesi nedeniyle öğretmen Arzu Özsoy için görev yaptığı Eyüpsultan'daki özel okulda tören düzenlendi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Törene, Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer, Arzu Özsoy'un babası Mehmet Özsoy, annesi Neşe Özsoy, meslektaşları ve öğrencileri katıldı.

KARANFİLLER BIRAKILDI

Kürsü konuşması sırasında okul müdürü Yunus Emre Çendik ve Özsoy'un ailesi gözyaşlarını tutamadı. Konuşmaların ardından, Arzu Özsoy anısına hazırlanan ve Arzu Öğretmenin fotoğrafının olduğu poster önüne karanfil bırakıldı. Okulun girişineyse 'Şehit Öğretmen Arzu Özsoy, Unutmayacağız…' yazan afiş asıldı.

"MÜCADELELERLE GEÇEN BİR HAYATI VARDI"

Okul Müdürü Yunus Emre Çendik, "Söyleyecek çok şey olsa da böyle durumlarda söylenecek bir şey kalmıyor. Bundan sonra bu tip şeylerin yaşanmaması her zaman isteğimiz ama maalesef olan olmuş oluyor. Hocamızın mücadelelerle geçen bir hayatı vardı" dedi.

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Şehit Arzu öğretmen için görev yaptığı okulda hüzünlü tören
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