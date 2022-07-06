Şehit asker ağıtlarla uğurlandı

Derecik ilçesi bölgesinde atış sahasına giden askeri aracın, kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düşen Piyade Er Yusuf Gürler, Hakkâri'de yapılan törenin ardından sabah saatlerinde memleketi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine gönderildi.
Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı cenaze namazının kılınacağı Abdulkadir Geylani Camii'sine getirildi.
Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazı sonrası, şehit Piyade Er Yusuf Gürler, yapılan törenin ardından Siverek Şehitliği'ne defnedildi.
Şehit Gürler'in için düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İlçe Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Alay Komutanı Recep Çalışkan, kurum amirleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.