Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ için memleketi Diyarbakır'da ilk tören askeri havaalanında yapıldı. 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'nda yapılan törene Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, şehidin babası Mustafa Üçdağ ile ailesi ve yakınları katıldı.

Karşılama törenin ardından şehit Üçdağ'ın naaşı toprağa verilmek üzere Diyarbakır'ın Hani İlçesine götürüldü. Hani İlçesindeki Çardaklı Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Çardaklı Köyü Mezarlığı'nda gözyaşları ve Zazaca ağıtlar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Törene katılan Vali Su, şehidin ailesine başsağlığı dileğinde bulunurken, baba Mustafa Üçdağ, Allah devletimize zeval vermesin diyerek, "Vatanımız, toprağımız var olsun" sözlerini kullandı.