Haberler Yaşam Haberleri Şehit askerlerimizin vasiyeti paylaşıldı! MSB'den duygulandıran video
Giriş Tarihi: 4.12.2022 13:07

Şehit askerlerimizin vasiyeti paylaşıldı! MSB'den duygulandıran video

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Astsubay Yusuf Ataş ve Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in vasiyetlerinin yer aldığı videoyu paylaştı.

AA
Şehit askerlerimizin vasiyeti paylaşıldı! MSB’den duygulandıran video

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 25 Kasım'da bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Onur Öztürkmen'in, arkadaşlarına bıraktığı son sözleri, Cem Adrian'ın "Kül" şarkısı eşliğinde seslendirildi. Görüntüde, şu ifadeler yer aldı:

"KIYAFETLERİMİ YOKSULLARA VERİN"

"Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim 2, 3 arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Hakkım 1 kişi hariç herkese helaldir. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim. Anneme sonradan söyleyin, bu haberi kaldıramaz. Yaşayamadığım bir gençliğim var benim, doğru düzgün gülemediğim."

MSB, şehit askerlerin vasiyetlerinin yer aldığı videoyu paylaştı | Video

"LÖSEMİLİ BİR KIZIN MASRAFLARINI ÜSTLENİN"

MSB'nin videosunda, 1 Ekim'de şehit olan Yusuf Ataş'ın, "Eğer ölürsem bir lösemili kız çocuğunun bütün masraflarını karşılayın hayatı boyunca." şeklindeki sözlerini içeren görüntüsü de paylaşıldı.

Bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 28 Kasım'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yiğit'in, görevi sırasında "Anneler Günü" dolayısıyla annesine duygularını dile getirdiği görüntülere de yer verildi.

Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in görev yaptığı bir bölgede zeybek oynarken çekilen görüntüler de videonun sonunda yer aldı.

- "Vasiyetiniz, vasiyetimizdir"

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşte Türk askeri budur. Mehmetçik budur. Onlar hayattayken de şehadete yürürken de kendini düşünmez. Daima devleti, milleti ve insanlık için yaşar. Son nefeslerini verirken bile gerideki mazlumu, mağduru, düşünür. Vasiyetiniz, vasiyetimizdir. Şehitlerimize rahmetle." ifadeleri kullanıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Perde arkasındaki savaş kameralara yansıdı: İmamoğlu'nun elini sıkmadılar! CHP'nin programında dikkat çeken görüntüler
ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: TİSK Başkanı: Bakan Bilgin az önce müjdeyi paylaştı
SON DAKİKA | Şanlıurfa'da korkutan patlama! Yaralılar var
CHP'nin fonladığı Tele 1 bile dayanamadı yayını kesti! CHP'li gazeteci isyan etti: Vizyonsuzluk budur...
Aslı Baykal’dan ABD’li danışman göndermesi
Son dakika | HDP'nin mezarcısı bakın kim çıktı! Talimat elebaşı ağabeyden nakliye kardeşten
Ankara Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin tarlasına çöktü
Altılı masayı yerden yere vurdu: Bu sisteme oy vermem
Aksaray’da eski nişanlı dehşeti: 15 yaşındaki Melike’yi başından vurarak öldürdü
Zeytinyağına sadece birkaç damla damlatın! Vücudunuzdaki tüm toksinleri temizliyor, organları yeniliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit askerlerimizin vasiyeti paylaşıldı! MSB'den duygulandıran video
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA