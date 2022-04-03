Haberler Yaşam Haberleri Şehit Asteğmen Kupşen için tören düzenlendi
Giriş Tarihi: 3.4.2022 10:37 Son Güncelleme: 3.4.2022 10:46

Şehit Asteğmen Kupşen için tören düzenlendi

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Şehit Asteğmen Kupşen için tören düzenlendi

Derecik İlçesi'nde Hacıbey Çayı'na düşerek Şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşı memleketi olan İzmir'e uğurlandı.

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Samanlı birliğine bağlı timde nöbet esnasında Hacıbey çayına ayağı kayarak suya kapılan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında tören düzenlendi.

Yapılan törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayrak Örenci, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, Ak Parti merkez ilçe başkanı Cumhur Demir, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, siyasi parti temsilcileri, asker, polis, şehidin anne ve babası ile kardeşi katıldı.

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Şehit Asteğmen Kupşen için tören düzenlendi
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