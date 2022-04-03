Şehit Asteğmen Kupşen için tören düzenlendi

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Samanlı birliğine bağlı timde nöbet esnasında Hacıbey çayına ayağı kayarak suya kapılan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında tören düzenlendi.

Yapılan törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayrak Örenci, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, Ak Parti merkez ilçe başkanı Cumhur Demir, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, siyasi parti temsilcileri, asker, polis, şehidin anne ve babası ile kardeşi katıldı.