Haberler Yaşam Haberleri Şehit Astsubay Ataş son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 2.10.2022 15:27 Son Güncelleme: 2.10.2022 15:31

Şehit Astsubay Ataş son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonunda teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş (21) memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Şehit Astsubay Ataş son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, dün teröristler tarafından açılan taciz ateşiyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın cenazesi defnedilmek üzere askeri uçakla memleketi Elazığ'a getirildi.

Kovancılar ilçesi belediye meydanındaki cenaze törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ömer Toraman, 8'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan şehidin ailesi ve yakınları, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Selami Aydın tarafından öğle namazına müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı ilçe asri mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Son dakika: İBB durdurmuştu bakanlık devraldı! Vizyon farkını gözler önüne seren proje
Son dakika: Teröristler Mersin'e “Paramotor” ile gelmiş! Hain saldırıdan yeni detaylar
SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
Faturalar yıldızlara ulaştı! Avrupa’da ekmek lüks oldu
Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! TBMM'de yeni anayasa, asgari ücret zammı ve yeni ekonomi modeli...
KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? ÖSYM 2022 KPSS ÖABT sınav süresi ve oturum bilgisi
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru şartları nelerdir, ne kadar veriliyor? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatar?
Benzin fiyatı güncel son durum | 2 Ekim 2022 Bugün LPG, Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar oldu, benzine indirim gelecek mi, zam mı geldi?
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ başvuru kura sonuçları ne zaman belli olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit Astsubay Ataş son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA