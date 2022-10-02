Şehit Astsubay Ataş son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, dün teröristler tarafından açılan taciz ateşiyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın cenazesi defnedilmek üzere askeri uçakla memleketi Elazığ'a getirildi.
Kovancılar ilçesi belediye meydanındaki cenaze törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ömer Toraman, 8'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan şehidin ailesi ve yakınları, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İl Müftüsü Selami Aydın tarafından öğle namazına müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı ilçe asri mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.