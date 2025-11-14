Haberler Yaşam Haberleri Şehit Astsubay Burak İbbiği Çorum’da son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 14.11.2025 17:05

Şehit Astsubay Burak İbbiği Çorum’da son yolculuğuna uğurlandı

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 28 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, memleketi Çorum’da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görev yapan, dört çocuklu ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen 28 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin acı haberi, Çorum'a bağlı Yaydiğin köyünde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Baba ocağına Türk bayrakları asılırken köyde taziye çadırı kuruldu.

Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen devlet töreninin ardından şehidin naaşı, helallik alınmak üzere köyüne getirildi. Daha sonra Akşemsettin Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Protokol üyeleri, askeri erkan, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende baba Rüştü, anne Yurdagül ve kardeşleri gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı tabut, omuzlarda taşınarak Çorum Şehitliği'ne götürüldü. Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

