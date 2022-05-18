Şehit Astsubay Üstçavuş’un adı göremediği oğluna verildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında, Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonlarında şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun adı 14 Nisan'da Mersin'de dünyaya gelen oğluna verildi.

14 Nisan'da erkek bebek dünyaya getiren Şehidin eşi Melike Mutlu, çocuğuna eşinin ismini vermekten gurur duyduğunu belirterek, "Eşim ismini koymuştu. 'Ayazda göreve gidiyorum, ismi Ayaz Alp olsun' demişti. Bende dediğini yaptım. Kendi ismininde yaşamasını istediğim için adının başına babasının ismini ekledim. Çok büyük bir gurur yaşıyorum" dedi.

Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonlarında, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında 3 Aralık'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu, helikopterle getirildiği Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen şehit düşmüştü.