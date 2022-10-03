Şehit Astsubay Yusuf Ataş’ın vasiyeti yerine getirildi

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, bir süre önce çekilen bir görüntüsünde arkadaşlarına vasiyetini anlattı. Herkesi duygulandıran görüntüde şehit Ataş'ın, "Benim vasiyetim, hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemin, babamın elini öpün" ifadeleri tüm Türkiye'yi harekete geçirdi.