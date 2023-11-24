Şehit Aybüke öğretmen kabri başında anıldı

Teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde dualarla anıldı. Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında düzenlenen anma törenine Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

ŞENAY ÖĞRETMEN KARNE GÜNÜNDE ŞEHİT EDİLDİ

Anma töreninde konuşan Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Şenay Aybüke Yalçın'ın öğrencilerine karne dağıttığı en mutlu gününde şehit edildiğini belirterek, "Aybüke Yalçın öğretmenimiz bu vatanın çocuklarına hizmet etmek için idealist bir ruhla yola çıktı ancak bu ideali hainlerce engellendi. Her yıl öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, Osmancık halkıyla birlikte Aybüke öğretmenimizi anıyoruz. Şenay Aybüke Yalçın gibi bu vatan için şehit olan herkese ülkemiz minnettar. Bizler minnettarız. Şenay Aybüke öğretmenimizi şehit eden hainler tarihin karanlık sayfalarında yer alacaklar. Ancak Şenay Aybüke öğretmenimizin öğrettiği öğretilerden ilham alan öğrencilerimiz ismini sonsuza kadar yaşatacaklar. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Şahit Şenay Aybüke Yalçın'ın mezarına çiçekler bırakıldı. Program yapılan dualarların ardından sona erdi.