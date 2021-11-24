Şehit Aybüke öğretmenin okulunda buruk kutlama

PKK'lı teröristler, 9 Haziran 2017'de dönemin Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık'ın, içerinde bulunmadığı özel aracına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlemesi sonucu karne dağıtım töreninden dönen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın şehit edilmişti. Aradan gecen dört yıla rağmen Aybüke Öğretmenin açısı dinmedi. Şehit öğretmen Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde meslektaşlarınca Batman Valisi Hulusi Şahin, Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör ve kurum amirlerinin katılımıyla, Yalçın'ın adının yaşatıldığı Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesindeki ilk maaşıyla aldığı enstrümanlarla oluşturduğu müzik sınıfında "Mağusa Limanı" türküsü ile anıldı.

"ONUN İSMİ, ONUN İDEALLERİ YAŞATILIYOR"

Kutlamada konuşan VALİ Hulusi Şahin, "Öğretmenler gününde şehit Aybüke Öğretmenimizin okulunda öğretmenler günü kutlamalarımızı açıyoruz. Bu artık bizim için bir gelenek oldu. Her öğretmenler gününde önce Aybüke öğretmenimizin okulunu ziyaret edip önce onun öğretmenler gününü kutlayıp daha sonra Batman'daki programımıza devam ediyoruz. Tabi her öğretmenler günü Batman'da hüzünlü, çünkü şehit öğretmenimiz Aybüke'nin acısı yüreğimizde taptaze duruyor. Ama bir tesellimiz var; kendi adına açmış olduğumuz şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi geçtiğimiz aylarda hizmete girdi. Cehalet karanlığına bir büyük meşale gibi yanıyor. Yüzerce hatta binlerce öğrenci gencimize hizmet veriyor. Onun ismi, onun idealleri yaşatılıyor ve yaşatılmaya devam edilecek. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Başta şehit öğretmenler olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan emekli öğretmenlerimize uzun ömürler diliyorum" dedi.

ŞEHİT EDİLDİĞİ YERE KARANFİLLER BIRAKILDI

Öte yandan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, Aybüke öğretmenin şehit edildiği yere karanfiller bıraktı. Şube Başkanı Gazi Taha Etız, "Cehaletten beslenen terör örgütüne en büyük savaşı açan Aybüke öğretmene ve bütün şehit öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Şehadete ererek, ölümüyle ölümsüzlüğe eren bütün yiğitlerimizden Allah razı olsun. Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere, cehalete ve terörün karanlığına savaş açan, insan yetiştirmeyi amaç edinen bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım" diye konuştu.