Haberler Yaşam Haberleri Şehit Aybüke öğretmenin okulunda buruk kutlama
Giriş Tarihi: 24.11.2021 13:42 Son Güncelleme: 24.11.2021 13:50

Şehit Aybüke öğretmenin okulunda buruk kutlama

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Şehit Aybüke öğretmenin okulunda buruk kutlama

Batman’ın Kozluk ilçesinde dört yıl önce PKK’lı teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın görev yaptığı okulda meslektaşları 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü hüzünlü kutladı. Kutlamada duygu dolu anlar yaşandı.

PKK'lı teröristler, 9 Haziran 2017'de dönemin Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık'ın, içerinde bulunmadığı özel aracına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlemesi sonucu karne dağıtım töreninden dönen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın şehit edilmişti. Aradan gecen dört yıla rağmen Aybüke Öğretmenin açısı dinmedi. Şehit öğretmen Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde meslektaşlarınca Batman Valisi Hulusi Şahin, Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör ve kurum amirlerinin katılımıyla, Yalçın'ın adının yaşatıldığı Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesindeki ilk maaşıyla aldığı enstrümanlarla oluşturduğu müzik sınıfında "Mağusa Limanı" türküsü ile anıldı.

"ONUN İSMİ, ONUN İDEALLERİ YAŞATILIYOR"

Kutlamada konuşan VALİ Hulusi Şahin, "Öğretmenler gününde şehit Aybüke Öğretmenimizin okulunda öğretmenler günü kutlamalarımızı açıyoruz. Bu artık bizim için bir gelenek oldu. Her öğretmenler gününde önce Aybüke öğretmenimizin okulunu ziyaret edip önce onun öğretmenler gününü kutlayıp daha sonra Batman'daki programımıza devam ediyoruz. Tabi her öğretmenler günü Batman'da hüzünlü, çünkü şehit öğretmenimiz Aybüke'nin acısı yüreğimizde taptaze duruyor. Ama bir tesellimiz var; kendi adına açmış olduğumuz şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi geçtiğimiz aylarda hizmete girdi. Cehalet karanlığına bir büyük meşale gibi yanıyor. Yüzerce hatta binlerce öğrenci gencimize hizmet veriyor. Onun ismi, onun idealleri yaşatılıyor ve yaşatılmaya devam edilecek. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Başta şehit öğretmenler olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan emekli öğretmenlerimize uzun ömürler diliyorum" dedi.

ŞEHİT EDİLDİĞİ YERE KARANFİLLER BIRAKILDI

Öte yandan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, Aybüke öğretmenin şehit edildiği yere karanfiller bıraktı. Şube Başkanı Gazi Taha Etız, "Cehaletten beslenen terör örgütüne en büyük savaşı açan Aybüke öğretmene ve bütün şehit öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Şehadete ererek, ölümüyle ölümsüzlüğe eren bütün yiğitlerimizden Allah razı olsun. Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere, cehalete ve terörün karanlığına savaş açan, insan yetiştirmeyi amaç edinen bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücret milyonların cebine yansıyacak! Asgari ücret yüzde 30 artarsa AGİ 348 lira olacak
Meteoroloji'den 27 il için sarı uyarı! Sağanak ve kar geliyor
SON DAKİKA | Asgari ücret 2022'de bir ilk yaşanacak: İşçi ve işverenler dikkat! Asgari ücret için resmi açıklama geldi
Altın gram fiyatı için rekor üstüne rekor! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 24 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri: 2021 En Güzel, Anlamlı, Resimli Öğretmenler Günü mesajı ve kutlama sözleri
Son dakika: Derbi sonrası Vitor Pereira'ya olay sözler! "Fenerbahçe'de bundan sonra sadece..."
Ünlü ekonomist Robin Brooks, TL'ye karşı yapılan manipülasyonu gözler önüne serdi
28 Şubat’ın başörtüsü mağdurlarından Kılıçdaroğlu'na tepki! Yıllarımızı hayallerimizi çaldılar helalleşmeyiz
Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? CTE Adalet Bakanlığı 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi, ne zamana kadar uzatıldı?
Türkiye-BAE görüşmesi dünya basınında: Yatırım hacmi manşetlere taşındı
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit Aybüke öğretmenin okulunda buruk kutlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA