Şehit Ayşenur öğretmen Şırnak’taki okullarda törenle anıldı

Eğitimcilerin toplumun değeri olduğunu belirten Tetik, "Eğitimciler bu toplumun çimentosudur. Eğitimcileri hedef almak ancak terör örgütlerinin işidir. Onlar alçakça meslektaşımızı katlettiler ama milyonlarca Ayşenurlar yetiştireceğiz. Onların bu çirkin, alçak yüzlerini öğrencilerimize aktaracağız. Öğretmeni hedef almak alçaklıktır, terör örgütünü kınıyoruz." ifadelerini kullandı.