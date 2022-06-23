Şehit babaannesinin yanında toprağa verildi

Öğle namazının ardından Şehit Özkaya için düzenlenen cenaze törenine AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Harekat, Eğitim ve Öğretim Başkanı Tuğneral Mehmet Ateş, Garnizon Komutanı Dz Kd. Alb. Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, şehit ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.