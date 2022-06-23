Şehit babaannesinin yanında toprağa verildi

21 Haziran günü Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki birliğinde geçirdiği elim bir kaza sonucu şehit olan 21 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya hava yolu ile Zonguldak Altukova havaalanına getirildi. Oradan kara yolu ile Bartın iline getirildi. Arıt Balat köyü İzme mahallesindeki baba ocağında helallik alınmasından sonra, Arıt mahallesi merkez camisinde kılınan cenaze namazından sonra Balat köyündeki aile mezarlığın da babaannesinin yanında toprağa verildi.
Oğlunun şehadet haberini aldıktan sonra kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede anjiyo olup taburcu edilen şehit babası Mehmet Özkaya cenaze programı boyunca güçlükle ayakta durdu. Şehidin acılı eşi Sevgi Özkaya'da eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Öğle namazının ardından Şehit Özkaya için düzenlenen cenaze törenine AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Harekat, Eğitim ve Öğretim Başkanı Tuğneral Mehmet Ateş, Garnizon Komutanı Dz Kd. Alb. Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, şehit ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.