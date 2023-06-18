Şehit Babası: "Neden benim evladım diye asla düşünmedim, düşünmem de"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Piyade Yüzbaşı Alper Kalem'in babası Mehmet Ali Kalem'i evinde ziyaret ederek babalar gününü kutladı. Vali Masatlı'ya Garnizon Komutanı Mehmet Fatih Ören, İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün ve İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şehit Babası Mehmet Ali Kalem, "Bizleri onurlandırdılar, Şehit babası olarak böyle hatırlanmak sanıyorum çok az insana nasip olur. Evet, Şehit babasıyız elhamdülillah onun ulviyetini biliyoruz. Ancak şunu da biliyoruz ki, Allah Celle Celalühü bu şehitliği ancak ve ancak diledikleri ve istediklerine verir. Bende emekli askerim, 14 yıl güneydoğu'da görev yapmış olmama ve de şehitlik mertebesine en yürekten istemiş olmama rağmen nasip Allah bize evladımıza nasip eyledi. Evladımız benim belki de çok manidardır. İlk görev yerim olan kayseri Hava İndirme Tugayında, Tugay bünyesindeki Tabur Komutanlığından hakka yürüdü. Buda bizim için çok manidar diye düşünüyorum. Neden benim evladım diye asla düşünmedim, düşünmeme de. Binlerce evlat var olsa, yüzlerce evlat verse vatan için millet için bu toprak için bayrak için feda olsun. Kanımızın en son damlasına kadar bugün bile istenirse vatanım için helal ve hoş olsun. Baba olmak çok hoş ve güzel. Ancak babalık duygusunu yaşarken, bu duyguyu da en ulvi bir şekilde etrafına paylaşmak da çok önemli. Demek ki bizim evladımız ve evladımızın hatırı o kadar yüksek olmalı ki bu kadar dostlarımız bizi ziyarete gelip onure ettiler."

Şehit Babasını evinde ziyaret eden Vali Masatlı, "Bu babalar gününde başta Şehit Babalarımız olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutluyoruz. Tabi ailenin iki önemli unsuru var. Analarımız ve babalarımız. Bizler de bu babalar günün de Mehmet Ali amcamızı, o bizim büyüğümüzdür. Onu ziyaret edelim istedik. Tugay Komutanımız, Jandarma Komutanımız, Emniyet Müdürümüz ve beraber çalışma arkadaşlarımızla beraber bir babalar gününde kendisine konuk olduk." diye konuştu.

Piyade Yüzbaşı Alper Kalem, 30 Nisan 2016 tarihinde hain teröristler tarafından, vazifesini kahramanca yürüttüğü Mardin Nusaybin'de şehit edildi.