Şehit babası SABAH’a konuştu... Atatürk’ün partisinin HDP ile işbirliği şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor

Suriye'nin Afrin kentinde kahramanlık destanı yazan Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2018 yılında başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 22'nci gününde kanlı terör örgütünü büyük bir hezimete uğrattı. Harekat sırasında, 7 köyde bozguna uğratılarak çok sayıda kayıp veren PKK terör örgütü, Raco'ya Kandil'den 150 kişilik "kamikaze" birliği gönderdi. İdlip sınırına yakın köylerden süpürülen PKK'lı teröristler, kamikaze timi ile gece saatlerinde Raco-Ömer Uşağı bölgesine sızdı. 150 kişilik PKK'lı grupla başlayan çatışmada, ATAK helikopterini kullanan Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman ve birliğindeki askerler kahramanca çatıştı.

11 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Çatışma sırasında havadan operasyonu yöneterek teröristleri ateş altında bırakarak kuşatan ATAK helikopterindeki Yüzbaşı Karaman (32) ve yanındaki Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut (29) şehit oldu. Öte yandan Raco'daki çatışmalarda 9 asker de şehit düştü. Destek amaçlı bölgede devriye faaliyeti yürüten diğer Atak helikopterleri ve F-16'lar teröristlerin saklandığı noktaları aralıksız vurarak terör mevzilerini imha etti. Çatışmada 80 PKK'lı öldürüldü. Kahraman şehit olan askerlerimiz, memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

ŞEHİT BABASI SABAH'A KONUŞTU

İzmir'de yaşayan emekli emniyet müdürü babası Uğur Salim Karaman, SABAH'a konuştu. CHP-HDP işbirliğine tepki gösteren Uğur Salim Karaman, bu vatana evladını şehit verdiğini hatırlatarak, "Acımız hiç azalmıyor. Evladımızın kabri başında gidip dua ediyoruz, gözyaşı döküp geliyoruz. Geçtiğimiz gün yeni şehit haberleri aldık. Ocaklara yine ateş düştü. Ailelerine Allah sabır versin. Şehitlerimizin fotoğraflarını görünce insan göz yaşlarına hakim olamıyor" dedi.

ŞEHİTLERİMİZİN KEMİKLERİ SIZLIYOR

Atatürk'ün partisi CHP'nin HDP ile yaptığı işbirliği nedeniyle şehitlerin kemiklerinin sızladığını söyleyen Karaman, "HDP ile yapılan işbirliğine vatandaşın sandıkta gereken tepkiyi gösterdiğini ifade eden Karaman, "CHP HDP ile işbirliği yaparak adeta havanda su dövdü. Bu ülkenin insanları için vatanın birliği bütünlüğü her şeyden önde gelir. Bunu da seçim sonuçlarında daha iyi görebiliyoruz" diye konuştu.