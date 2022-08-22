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Giriş Tarihi: 22.8.2022 17:10 Son Güncelleme: 22.8.2022 17:50

Şehit Bekçi memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Şişli'de düğün sahipleri arasında çıkan arbedeye müdahale ettiği sırada biber gazından etkilenerek fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şehit Bekçi Oltan Koca memleketi Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Şehit Bekçi memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Şişli'de bir düğünde çıkan arbedede müdahale ettiği sırada biber gazından etkilenen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Şehit Bekçi Oltan Koca'nın naaşı dün gece saatlerinde uçakla Trabzon'a getirildi.

Havalimanında kent protokolünün katılımıyla yapılan karşılama töreninin ardından Koca'nın cenazesi toprağa verilmek üzere karayoluyla memleketi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine getirildi. Kürtün Belediyesi önünde şehit bekçi Oltan Koca için cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Ak Parti Gümüşhane milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Torul Belediye başkanı Evren Evrim Özdemir, Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat, Gümüşhane İl Jandarma komutanı Albay İsmail Gökçek, ,İl Emniyet Müdürü Celal Taşçı, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Şehit Bekçi Oltan Koca'nın naaşı vasiyeti üzerine Kürtün ilçesi Taşlıca köyü Toktamur Yaylasında bulunan Kore Gazisi dedesi Hasan Koca'nın mezarının yanında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Şehit Bekçi memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
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