Şehit bekçi Oltan Koca’nın ölümünde takipsizlik kararı

Kuştepe Mahallesi'nde 20 Ağustos'ta şikayet üzerine geç saatlere kadar süren düğünü sonlandırmak için giden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarsı ve mahalle bekçisi Oltan Koca düğün sahipleri ile yaşanan arbedede olay yerinde fenalaşmıştı. Hastaneye kaldırılan Koca hayatını kaybetmişti. Şehidin cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Gümüşhane'de toprağa verilmişti. Olay sonrası 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Ali Kara, Okan Kara, Gürkan Kara, Özkan Kara ve Polat Bağ çıkarıldıkları mahkemede "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIK İDDİANAME HAZIRLADI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay günü şüpheliler Gürkan Kaya, Okan Kara ve Özkan Kara'nın oğullarının sünnet düğününün olduğu kaydedildi. Saatin geç olması ve gürültü sebebiyle çarşı ve mahalle bekçileri Atilla Özer, Mustafa Durmaz ve Emre Şenocak'ın düğün sahiplerini uyardıkları, şüpheli Özkan Kara'nın ise "Siz kimsiniz lan, adam mı oldunuz" diyerek küfür edip hakaretlerde bulunduğu anlatıldı. Görevlilerin uyarı ateş açmalarına rağmen şüpheli Özkan Kara'nın diğer şüpheliler Gürkan Kara, Ali Kara ve Okan Kara ile birlikte bekçilere taş, sopa ve sandalyeler ile vurdukları, bunun üzerine olay yerine takviye kuvvet çağırıldığı, şüphelilerin olay yerine gelen takviye ekibe de taş ve sopalarla saldırarak bekçileri ayağından, sırt ve kollarından vurarak yaraladıkları ifade edildi.

TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR



İddianamede, şikayet bekçilerin ifadeleri ve alınan raporlar dikkate alınarak şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde taş ve sopalarla vurarak bekçileri yaraladıkları belirtildi. Olayın devamında güvenlik tedbiri almak amacı ile olay yerine Şişli İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polislerin bazı şüphelileri gözaltına alarak olay yerinden götürdükleri, şüpheli Polat Bağ'ın üst aramasında bıçak ele geçirilmesi üzerine polis otomobiline bindirilmek istendiği sırada polislerden birinin karnına tekme attığı, bir başkasına yumruk attığı ve "Sizinle görüşeceğiz" diyerek tehdit ettiği belirtildi. Yakın akrabaları diğer şüpheliler Onur Bağ, Can Bağ ve Sezer Bağ'ın da polisleri itekleyerek ve çekerek Polat Bağ'ın araca bindirilmesini engellemeye çalıştıkları kaydedildi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Şüphelilerin savunmalarında eylemleri kabul etmedikleri görülse de olaya farklı aşamalarda müdahale eden polislerin ifadelerinin birbiri ile uyumlu olduğu, şikayetçilerin adli raporları, şüpheli Özkan Kara'nın olay yerindeki ekiplere zincirleme şekilde hakaret ettiği, görevlerini yaptırmamak için direndikleri kaydedildi. "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", "Hakaret" suçlarından şüphelilerden Özkan Kara'nın 2 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapsi istenirken, Gürkan Kara, Ali Kara, Okan Kara, Polat Bağ ve Sezer Bağ'ın 1 yıl 3'er aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisleri, Onur Bağ ve Can Bağ'ın ise 8 aydan 4 yıla kadar hapisleri istendi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

ŞEHİT BEKÇİNİN ÖLÜMÜNE TAKİPSİZLİK

Öte yandan savcılık, şehit bekçi Oltan Koca'nın şüpheli ölüm olayına takipsizlik kararı verdi. Kararda, arbedeye gönderilen takviye ekip içerisinde yer aldığı ve olay yerinde meydana gelen yaralama eylemlerine maruz kalmadığı otopsi raporuyla kesin olarak belirlendi. Oltan Koca'nın ölüm sebebinin kalp hastalığı sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği takipsizlik kararında yer aldı. (DHA)

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