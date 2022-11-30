Şehit cenazesinde yürek burkan anlar; Askerin gözyaşlarını mendili ile sildi

Pençe Kılıç Operasyonu bölgesinde girdiği çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in cenazesi İstanbul Arnavutköy'de bulunan baba ocağına askeri konvoyla helallik alınmak üzere getirildi.
Yiğit'in cenazesinin getirildiği evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatılan baba evine çok sayıda yakını taziyede bulunmak üzere geldi. Şehidin Türk Bayrağına sarılı cenazesi askeri konvoyla baba ocağına getirildiğinde annesi oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşlarına boğuldu.