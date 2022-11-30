Şehit cenazesinde yürek burkan anlar; Askerin gözyaşlarını mendili ile sildi

Yiğit'in cenazesinin getirildiği evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatılan baba evine çok sayıda yakını taziyede bulunmak üzere geldi. Şehidin Türk Bayrağına sarılı cenazesi askeri konvoyla baba ocağına getirildiğinde annesi oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşlarına boğuldu.