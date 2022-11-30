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Giriş Tarihi: 30.11.2022 12:05 Son Güncelleme: 30.11.2022 12:14

Şehit cenazesinde yürek burkan anlar; Askerin gözyaşlarını mendili ile sildi

Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in cenazesi helallik alınmak üzere Arnavutköy’de bulunan baba ocağına getirildi. Şehidin annesi oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Tabutun başında ağlayan bir askerin gözyaşını vatandaş sildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şehit cenazesinde yürek burkan anlar; Askerin gözyaşlarını mendili ile sildi

Pençe Kılıç Operasyonu bölgesinde girdiği çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in cenazesi İstanbul Arnavutköy'de bulunan baba ocağına askeri konvoyla helallik alınmak üzere getirildi.

Yiğit'in cenazesinin getirildiği evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatılan baba evine çok sayıda yakını taziyede bulunmak üzere geldi. Şehidin Türk Bayrağına sarılı cenazesi askeri konvoyla baba ocağına getirildiğinde annesi oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşlarına boğuldu.

YÜREKLERİ BURKTU

Şehidin nişanlısı da tabutun yanına gelip gözyaşı döktü. Tabutun başında ağlayan bir askerin gözyaşını ise vatandaş silmesi yürekleri burktu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in cenazesi, alınan helalliğin ardından baba ocağından alınarak namazının kılınacağı Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne götürüldü.

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Şehit cenazesinde yürek burkan anlar; Askerin gözyaşlarını mendili ile sildi
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