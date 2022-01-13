Şehit derneği yeni yuvasına kavuştu

Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Adana Şubesi yeni yerine kavuştu. Güzelyalı Mahallesi 81038 Sokak'ta hizmete giren derneğin açılışına İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, Dünya Göz Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Esgün, şehit ve gazi aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

DERNEĞE HİBE EDİLDİ

Dernek Başkanı Emine Bilgen, Dünya Göz Hastanesi tarafından satın alınan ve derneğe hibe edilen binanın açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Dernek Başkanı Emine Bilgen tarafından Dünya Göz Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Eray Kapıcıoğlu adına hazırlanan plaketi, Dünya Göz Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Esgün'e takdim etti.

"NE YAPSAK AZDIR"

Dünya Göz Hastanesi olarak Adana'da 2011 yılından beri hizmet verdiklerini belirten Adem Esgün, "Şehit ve gazi ailelerimiz için ne yapsak azdır. Derneğimizin ayakta kalması için elimizden geleni yaptık ve bundan sonra da Dünya Göz Hastanesi olarak yapmaya devam edeceğiz. Her zaman şehit ve gazilerimizin yanındayız" dedi.

SAĞLIK TURİZMİNİN BAŞKENTİ

Dünya Göz Hastanesi olarak Adana'yı sağlık turizmi merkezi haleni getirmeyi planladıklarının söyleyen Esgün, "Ortadoğu'daki hastalarımızı burada tedavi edip sağlıklı bir şekilde ülkelerine göndermeyi hedefliyoruz. Bunu başaracak güçteyiz. Adana ileriki yıllarda sağlık turizminin başkenti olacak" diye konuştu.