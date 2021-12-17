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Giriş Tarihi: 17.12.2021 16:52 Son Güncelleme: 17.12.2021 17:13

Şehit derneğinden 500 öğrenciye kıyafet

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Şehit derneğinden 500 öğrenciye kıyafet

Gaziantep’te Şehit Asteğmen Ejder Polat adına kurulan Asteğmen Ejder Polat İnsanı Yardım Derneği, şehidin okuduğu okulun da aralarında bulunduğu kentteki farklı okullardaki 500 öğrenciye kıyafet yardımı yaptı.

Asteğmen Ejder Polat İnsanı Yardım Derneği Başkanı Sevinç Polat Kalender, çeşitli kurum ve bireysel bağışçıların desteğiyle aldıkları kıyafetleri okul idareleri üzerinden öğrencilere ulaştırdıklarını söyledi.

1992 yılında Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde bulunan Aktütün Jandarma Karakolu'na teröristler tarafından yapılan baskında şehit olan Asteğmen Halil Ejder Polat'ın adını yaşatmak için kurulan derneğin sadece insani yardım yaptığını söyleyen Sevinç Polat Kalender, kıyafet yardımını ilk olarak şehit ağabeyinin mezun olduğu Özdemirbey İlkokulu'ndan başladıklarını belirtti.

Dernek olarak Özdemirbey İlkokulu'ndaki 100 öğrencinin de aralarında olduğu 500 öğrenciye kıyafet yardımı yaptıklarını belirten Polat Kalender, "Çocuklar bugünün yarını, yarının umududur" sloganıyla hareket ederek çeşitli kurum ve bağışçıların desteğiyle satın aldıkları kıyafetleri, kentin farklı bölgelerindeki okullarda, idarecilerin belirlediği öğrencilere ulaştırdıklarını sözlerini ekledi.

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Şehit derneğinden 500 öğrenciye kıyafet
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