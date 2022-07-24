Haberler Yaşam Haberleri Şehit doktorun adı görev yaptığı hastanenin yanındaki caddeye verilecek
Giriş Tarihi: 24.7.2022 16:36 Son Güncelleme: 24.7.2022 17:05

Şehit doktorun adı görev yaptığı hastanenin yanındaki caddeye verilecek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçtiğimiz günlerde görevi başında şehit edilen Dr. Ekrem Karakaya’nın ismini bir caddeye vereceklerini belirtti. Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Meclisi ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Konya Şehir Hastanesi ve yeni Emniyet Müdürlüğü arasındaki caddeye şehit doktorumuzun ismini vererek onun ismini ilelebet yaşatacağız” dedi.

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Şehit doktorun adı görev yaptığı hastanenin yanındaki caddeye verilecek

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı ikinci toplantısı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında yapıldı. 6 Temmuz günü Konya Şehir Hastanesi'nde görevi başında şehit edilen Dr. Ekrem Karakaya'yı rahmetle anarak konuşmasına başlayan Başkan Altay, şehit doktorun isminin şehir merkezinde bir caddeye verilmesi konusunun meclis gündeminde olduğunu söyledi.

Başkan Altay, "Konya Şehir Hastanemizin değerli doktorlarından Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Hem şehrimizin hem yakınlarının başı sağ olsun. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarımıza yapılan şiddeti kınıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Meclisi olarak şehit doktorumuzun ismini yaşatmak adına Şehir Hastanesi ve yeni Emniyet Müdürlüğü arasındaki caddeye şehit doktorumuzun ismini vererek onun ismini ilelebet yaşatacağız. Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerine gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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Şehit doktorun adı görev yaptığı hastanenin yanındaki caddeye verilecek
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