Şehit düşen DSİ personeli Şanlıurfa’dan memleketine uğurlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) personeli olan 37 yaşındaki Cihan Gökkaya Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn Bölgesinde görev yaptığı sırada terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit oldu.

Şehit Gökkaya'nın naaşı GAP Havalimanı'na getirildi.

Törene şehidin arkadaşları Şanlıurfa Vali yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet müdürü Selçuk ile askeri erkan katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişleri okundu, dua edildi. Şehidi tabutu askerler tarafından omuzlanarak uçağa konuldu ve memleketleri Balıkesir'e gönderildi.

2 çocuk babası Şehit Cihan Gökkaya Ocak 1 'de görev değişimi ile memleketine gideceği öğrenildi.