Şehit düşen uzman çavuş Eren Kızıldağ, memleketi Adana’da toprağa verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ (25) memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze namazı vasiyeti üzerine Sabanca Merkez Camii'nde kılınırken, eşi Esme Kızıldağ, Türk Bayrağına sarılı tabuta sarılıp, "Aşkım sana doyamadım. Ben sana kurban olurum" diyerek gözyaşı döktü.

"SENSİZ NE YAPACAĞIM"

Şehit Eren Kızıldağ'ın naaşı vasiyeti üzerine Sabancı Merkez Camii'ne götürüldü. 5 kardeşin en büyüğü olan şehidin cenazesi tören alanına getirildiği sırada ayakta zor duran anne Esme, baba İsmail, kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Eşinin tabutuna sarılan Esme Kızıldağ, "Beni bırakıp gitme. Aşkım sana doyamadım. Ben sensiz ne yapacağım" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı. Fenalaşan şehit eşine sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Vasiyeti üzerine Sabancı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehit Eren Kızıldağ, Feke İlçesi Ormancık Mahallesi'nde toprağa verildi.