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Giriş Tarihi: 14.7.2022 11:09 Son Güncelleme: 14.7.2022 11:24

Şehit Emniyet Müdürü dualarla anıldı

Hakkari'de şehit olan Emniyet Müdürü Hasan Cevher, şehadetinin birinci yılında İstanbul Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında dualarla anıldı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Şehit Emniyet Müdürü dualarla anıldı

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher (46), bir kadın komiser yardımcısını rahatsız ettiği için hakkında rapor tuttuğu Polis Memuru Nasuh Çulcu (31) tarafından 13 Temmuz 2021 tarihinde Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Hakkari Polisevi Şube Müdürlüğü'nde silahlı saldırıya uğradı. İki çocuk babası Emniyet Müdürü Hasan Cevher şehit oldu. Hasan Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından üç kurşunla şehit eden katil Nasuh Çulcu tutuklandı ve "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası" aldı.

CADDEYE VE OKULA İSMİ VERİLMİŞTİ

Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher, şehadetinin birinci yılında İstanbul'un Fatih İlçesi'ne bağlı olan Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı. Ailesi, meslektaşları ve arkadaşları Hasan Cevher'in kabrini ziyaret etti ve şehit Hasan Cevher başta olmak üzere tüm şehitler için dualar edildi. Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in adı, şehit olduğu Hakkari'de bulunan Hacı Salih Şen İkokulu'nda açılan kütüphaneye, anne ve babasının Ankara'nın Altındağ İlçesi'nde ikamet ettiği caddeye ve yine Ankara'nın Altındağ İlçesi'nde bulunan bir okula verilmiş, söz konusu kararlar için de "Vefalı davranış" yorumu yapılmıştı.

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Şehit Emniyet Müdürü dualarla anıldı
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