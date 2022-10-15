Şehit Enes Aydın’ı öğretmeni paylaştı! “Mezun öğrencim şehitler arasında”

Bartın'ın Amasra İlçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında şehit düşen 41 maden işçisinden biri olan Enes Aydın'ın imam hatip lisesinden mezun olduktan sonra maden ocağında işe başladığı öğrenildi. Enes Aydın'ın öğretmeni Muhammed Ramazan Yıldız, mezun olan öğrencisinin sınıf arkadaşlarıyla birlikte çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Başta mezun öğrencim Enes Aydın ve tüm diğer maden şehitlerimize Rabbimden rahmet, ailelerine de sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" notuyla paylaştı. Yıldız'ın paylaşımına ise Enes'in sınıf arkadaşları, "Enes bu ölüm sana yakışmadı", "Sıra arkadaşım Enes Aydın kardeşim. Mekânın cennet olsun", "Vay benim Enes'im az önce isimlere baktım tanıdık geliyor demiştim. Hayatını kaybeden tüm madencilerimize Rabbim rahmet eylesin" yorumlarında bulundular.