Haberler Yaşam Haberleri Şehit Erdem Kavlak memleketi Sivas’ta toprağa verildi
Giriş Tarihi: 12.7.2023 17:49 Son Güncelleme: 12.7.2023 18:12

Şehit Erdem Kavlak memleketi Sivas’ta toprağa verildi

Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde silah kazası nedeniyle yaralanan sözleşmeli er Erdem Kavlak’tan acı haber geldi. Kaldırıldığı Hakkari Işıklı Sahra Hastanesinde şehit olan Erdem Kavlak’ın naaşı memleketi Sivas’a getirilerek memleketi Kangal ilçesinin Havuz köyünde ikindi namazının ardından toprağa verildi.

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Şehit Erdem Kavlak memleketi Sivas’ta toprağa verildi

Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde silah kazası nedeniyle yaralanan sözleşmeli er Erdem Kavlak'tan acı haber geldi. Kaldırıldığı Hakkari Işıklı Sahra Hastanesinde şehit olan Erdem Kavlak'ın naaşı memleketi Sivas'a getirildi.

Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde silah kazası nedeniyle şehit olan Erdem Kavlak, Van'da düzenlenen resmi törenin ardından askeri uçakla memleketi Sivas'a uğurlandı. Şehit Kavlak'ın cenazesi Sivas Nuri Demirağ hava limanında da resmi törenle karşılandı. Karşılamaya Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Muhammet Sevinç, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, kamu kurumlarının il müdürleri ve şehit yakınları katıldı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in şehit babası Ebubekir Kavlak'ın eşi Cidem Olgun Şimşek'in ise şehit annesi Yurdagül Kavlak'ın koluna girerek aileye destek oldu.

2021 yılında göreve başlayan ve bekar olan Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askeri merasim mangası tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına konuldu. Duaların ardından şehit cenazesi memleketi Kangal ilçesi Havuz köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Şehit Erdem Kavlak memleketi Sivas’ta toprağa verildi
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