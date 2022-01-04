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Giriş Tarihi: 4.1.2022 16:20

Şehit Eren Bülbül filmini siyasi bulan Belediye Başkanı Batur’a tepki

İHA
Şehit Eren Bülbül filmini siyasi bulan Belediye Başkanı Batur’a tepki

İzmir Konak Belediyesi’nin meclis toplantısında gündeme getirilen Eren Bülbül filminin gösterimi, ’siyasi’ bulunduğu gerekçesiyle komisyona sunulmadı. Kararın ardından AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a tepki gösterdi.

Konak Belediyesi meclis toplantısında AK Parti'li Meclis Üyesi Emrah Erol tarafından, 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona giren, Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin, belediye tarafından çeşitli salonlarda çocuklara izletilmesi yönünde önerge verildi. AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un bu önergeyi siyasi olduğu gerekçesiyle komisyona göndermediğini söyleyerek, Başkan Batur'a tepki gösterdi.



"BAŞKAN ÜZERİNDE GİZLİ İTTİFAK ORTAKLARIN BASKISI MI HİSSEDİYOR?"
Konuya sert tepki gösteren AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, filmin siyasi bulunmasını eleştirerek, "Gençlerimizin 15 yaşında akranları olan ve askerimize yardım ederken hain terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün hayatını anlatan bu filmi ancak terör örgütü ile bağlantılı isimler siyasi bulabilir. Sayın Başkanı burada herhangi bir şekilde itham etmek istemiyorum ama talihsiz bir açıklamada bulundu! Merak ettiğimiz konu şu ki acaba Başkan üzerinde gizli ittifak ortakların baskısı mı hissediyor?" dedi.

"BATUR KİRLİ PAZARLIKLARDAN UZAK DURSUN"
Belediyenin bir çok festivale ve etkinliğe kaynak aktardığını belirten Başdaş, "Kültürümüzle alakasız ve toplumda karşılığı olmayan bir çok marjinal gruba sponsor olan Konak Belediyesi'nin söz konusu milli ve manevi değerler, vatan savunması olunca olayı siyasi olarak görmesi manidardır. Sayın Batur'un gönlünde Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığının yattığını artık Konak'taki herkes biliyor. Sayın Başkan'a tavsiyemiz; Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için böyle kirli stratejik adımlar atıp bir yerlere göz kırpmasın. Kendisinin bir an önce bu hatadan dönmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

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Şehit Eren Bülbül filmini siyasi bulan Belediye Başkanı Batur’a tepki
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