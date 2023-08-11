Şehit Eren Bülbül şehadetinin 6.yılında mezarı başında anıldı

Şehit Eren Bülbül'ün şehadetinin 6'ıncı yıl dönümünde Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde bulunan mezarı başında anma programı düzenlendi. Programa Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, İl Müftüsü Selami Aydın, askeri erkan, komandolar, öğrenciler ve ailesi katıldı.

Şehit Eren Bülbül'ü ve babası Hasan Bülbül'ün mezarı başında İl Müftüsü Selami Aydın tarafından kuran-ı kerim ve dualar okundu. Tören sonrası konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu yaptığı konuşmada, "Bugün Eren'imizin şehadetinin 6.yıldönümünde beraberiz. Benim de Balıkesir'e tayinim çıktı. Eren kardeşimi, Astsubay Başçavuşumuz Ferhat Gedik'i rahmet ve minnetle anıyoruz. Eren'im hakkını bize helal et" dedi.

Oğlunun mezarı başında SABAH'a duygularını anlatan anne Ayşe Bülbül, "Acım hiç dinmedi, dinmeyecek. Ölene kadar sürecek. Eren'siz 6 yıl bana 6 bin yıl gibi geldi. Yüreğim çok yanıyor, içim sürekli sızlıyor. Onu şehit eden hainler kısa sürede yok edildi. Bir Eren'im gitti, çok Eren'im oldu. Yavrularım komandolar Erenlerim yanımda. Allah devletimizden, milletimizden herkesten razı olsun"