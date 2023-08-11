Haberler Yaşam Haberleri Şehit Eren Bülbül şehadetinin 6.yılında mezarı başında anıldı
Giriş Tarihi: 11.8.2023 10:37 Son Güncelleme: 11.8.2023 11:26

Şehit Eren Bülbül şehadetinin 6.yılında mezarı başında anıldı

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehadetinin 6.yılında mezarı başında anıldı. Amna töreninde konuşan anne Ayşe Bülbül, “Acım hiç dinmiyor. Eren’imin şehadetinin 6.yıldönümü. Bir Eren’im gitti. Tüm Eren’lerim, komandolarım yanımda. Eren’imi unutmayan herkesten Allah razı olsun” dedi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Şehit Eren Bülbül şehadetinin 6.yılında mezarı başında anıldı

Şehit Eren Bülbül'ün şehadetinin 6'ıncı yıl dönümünde Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde bulunan mezarı başında anma programı düzenlendi. Programa Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, İl Müftüsü Selami Aydın, askeri erkan, komandolar, öğrenciler ve ailesi katıldı.

Şehit Eren Bülbül'ü ve babası Hasan Bülbül'ün mezarı başında İl Müftüsü Selami Aydın tarafından kuran-ı kerim ve dualar okundu. Tören sonrası konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu yaptığı konuşmada, "Bugün Eren'imizin şehadetinin 6.yıldönümünde beraberiz. Benim de Balıkesir'e tayinim çıktı. Eren kardeşimi, Astsubay Başçavuşumuz Ferhat Gedik'i rahmet ve minnetle anıyoruz. Eren'im hakkını bize helal et" dedi.

Oğlunun mezarı başında SABAH'a duygularını anlatan anne Ayşe Bülbül, "Acım hiç dinmedi, dinmeyecek. Ölene kadar sürecek. Eren'siz 6 yıl bana 6 bin yıl gibi geldi. Yüreğim çok yanıyor, içim sürekli sızlıyor. Onu şehit eden hainler kısa sürede yok edildi. Bir Eren'im gitti, çok Eren'im oldu. Yavrularım komandolar Erenlerim yanımda. Allah devletimizden, milletimizden herkesten razı olsun"

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı
Son dakika! Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'ye 'Yerel Seçim' çağrısı: Ülke hayrına komşu olalım
SON DAKİKA DEPREM | Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu
Son dakika haberleri: Fenerbahçe, İstanbul’da avantajı aldı! Kanarya, Maribor’u 3 golle yendi…
İki elimi kesseler ve kalemi dişlerimle tutmak zorunda kalsam da, yine müzik bestelemeye devam edeceğim" sözünün sahibi besteci kimdir?
O komutan...
Arzu Sabancı’ya samimi olarak soruyorum
Tek kişilik kamuoyu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit Eren Bülbül şehadetinin 6.yılında mezarı başında anıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA