Şehit Ergin’in naaşı Bingöl’e getirildi

Burada şehidin naaşını ve ailesini Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gökhan Şahin, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, askeri personel, kurum amirleri ve vatandaşlar karşıladı.