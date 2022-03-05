Şehit Ergin’in naaşı Bingöl’e getirildi

Tokat-Niksar yolu Almus kavşağı yakınlarında buzlanma nedeni ile meydana gelen kazada askerleri taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada yaralanan 4 askerden Uzman Çavuş İsmail Ergin sevk edildiği hastanede şehit oldu.
Şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin (40) için Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından Şehit Ergin'in naaşı uçakla Bingöl Havalimanına getirildi.
Burada şehidin naaşını ve ailesini Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gökhan Şahin, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, askeri personel, kurum amirleri ve vatandaşlar karşıladı.