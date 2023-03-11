Şehit eşinden 6’lı masaya: ‘Eşimin katilleri ile masaya oturanlara hakkımı helal etmiyorum’

6'lı masanın HDP ile işbirliği yapması şehit ailelerinin de tepkisine neden oldu. 2002 yılında eşi Selçuk Alkış'ı teröre şehit veren Esengül Alkış, 6'lı masaya hakkını helal etmediğini söyledi. Alkış, "6'lı masa aslının ne olduğunu herkese gösteriyor. Ben hakkımı helal etmiyorum. HDP ile kim masaya oturursa otursun hakkımı helal etmiyorum. Birde utanmadan vatan, millet, bayrak diyorlar. O toprağa kan verenler kimler? Bizim eşlerimiz, çocuklarımız değil mi? Bugün eli kanlı HDP ile niye aynı masaya oturuyorlar. Bırak 6'lı masayı bu masa 10 kişide olsa bu devleti bölemeyecekler. Çünkü bu topraklarda şehitlerin kanı var. Şehitlerin kanı onların başa gelmesine izin vermeyecek. Lafa gelince vatan millet, ama teröristlerin partisi ile kol kola duruyorlar. Birbirlerinin arkasından iş çeviren bir masa ülkeyi nasıl yönetecek. İnsanlarımız da bunun farkına varsınlar. CHP, HDP'nin kapısının açık olduğunu zaten biliyor. HDP o masada zaten var bu kesin. Kimse kimseyi kandırmasın. O masa 6'lı değil 7'li masa. Ben çocuğumun hakkını helal etmiyorum. 4 çapulcuya bu bayrak teslim edilmesin. Demirtaş'ı da içerden çıkarsınlar başa oturtsunlar. CHP lideri bu ülkenin Cumhurbaşkanı olamayacak. Geliyorum diyor ama o hiçbir yere gelemezler. Bunlar Atatürkçü filan değiller. Atatürk bunların yüzüne tükürürdü" dedi.