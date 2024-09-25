Şehit eşini 54 bin TL dolandırdılar

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde devriye görevi sırasında meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan Başpolis Bülent Ay'ın Amasya'da yaşayan eşi Neslihan Ay, dolandırıcıların hedefi oldu. Ankara'da üniversite okuyan kızı için ev kiralamak isteyen şehit eşi, dolandırıcıların oyununa gelerek 54 bin TL dolandırıldı.

Amasya Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Neslihan Ay, Ankara'da üniversite okuyan kızına kiralık bir ev tutmak için internette araştırma yapmaya başladı. Bir emlak sitesine giren şehit eşi, sitede gördüğü bir evi beğenince emlakçı olduğunu düşündüğü dolandırıcılarla iletişime geçti.

Dolandırıcılar, Amasya ile ilgili adresler ve detaylı bilgiler vererek Şehit eşinin güvenini kazandı. Dolandırıcılara güvenen Şehit Eşi Neslihan Ay, 3 aylık kira bedeli olan 54 bin TL'yi dolandırıcılara gönderdi. Dolandırıcıların, 6 aylık kirayı peşin ödemesi halinde kirada indirim yapma teklifini kabul etmeyen Ay, daha sonra emlakçı sandığı dolandırıcılardan bir daha haber alamadı.

Kızına ev kiralamak isterken 54 bin lira dolandırılan Neslihan Ay, "Üniversiteye giden kızım için bir kiralık, güvenli bir yer olsun istediğimiz için bir emlak sitesinden kiralık daire araştırmasına girdik. Ankara'da okuyor kızım. Hem güvenebileceğimiz hem tek kalabileceği bir yer olsun diye araştırırken, sitede bulduğumuz bir ilanı aradık, ev güzel, konumu iyi. Çocuğun ulaşımına, okuluna yakın deyip emlakçıyla görüştük." dedi.

Dolandırıcıların kendisinin güvenini kazanmak için çeşitli sorular sorduğunu belirten Ay, şahısların Amasya ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmaları sebebiyle onlara inandığı ifade etti.

Şehit Eşi Ay, "Ben kendisiyle görüştüm İBAN numarasını bana gönderdi. O İBAN numarasına ben de ödemeyi yaptım. Akabinde tekrar beni aradı. 'Abla' dedi 'bir kira bedeli göndermişsin, depozitosu da var' dedi. 'Görüştüğümüz zaman veririm diye düşündüm' dedim. Hani kaparo diye gönderiyorum ya. 'Zaten Cuma günü geleceğim' dedim. Ben öyle deyince demek ki önümü kesmek içinmiş. 'Abla' dedi. 'Şöyle bir şey daha yapalım, sen özel durumundan bahsetmedin ama ağabey bahsetti' falan dedi. 'Ben' dedi 'senden 3 aylık kira alayım, depozito almayım' dedi. Ondan sonra 'tamam' dedim. Onun ödemesini de yaptık gönderdim. Toplamda 54 bin lira gönderdim. Hatta bankanın EFT limitine takıldı, başka bir bankadan kalanını gönderdim. Ben ödemeyi yaptıktan sonra ertesi gün bir daha aradı. Dedi ki: 'Abla, benim içim rahat etmedi, kayınbiraderimle görüştüm ev kirası konusunda. Bin lira da o indirim yaptı.' dedi. 'Biraz sıkışıklıkları var. Hani eğer gönderebilme imkanın varsa 6 aylık kira gönderebilir misin' dedi. '6 aylık beni zorlar.' dedim. 'Tamam abla Salı günü gelsinler Salı günü orada olacağım' dedi. Biz de arkadaşlara verdik adresi gönderdik. Telefonlar açılmıyor, orada öyle bir bina yok. Orada öyle bir ev yok. Şikayetçi oldum, Emniyete gittim suç duyurunda bulundum. Siber suçlara başvuru yaptım. Sağ olsun arkadaşlar. Böyle vakalarla bu kişinin bir çok kaydının olduğunu, yakalama kararının olduğundan bahsettiler. Gerçekten şehidin çocuğunun parasını yiyebilecek kadar kötü insanların olabileceği bir dünyada insanlar daha çok dikkatli olsunlar." ifadelerine yer verdi.

Dolandırıldığını anlayan Ay, Amasya İl Emniyet Müdürlüğüne giderek şahıslardan şikayetçi oldu.