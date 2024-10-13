Şehit Fatih Doğan şehadetinin 3. Seneyi devriyesinde dualarla anıldı

Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi okul idaresi tarafından, Şehit Fatih Doğan'ın vefatının sene-yi devriyesi vesilesiyle kabri başında düzenlenen anma programına İl milli eğitim müdürü Ali Tosun, Şehit Babası Mehmet Doğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından öğrenciler şehidin mezarına gül ve karanfil bıraktı.

Vatan uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimize ve şehitlerimize minnet borçlu olduğumuzu belirten İl Milli Eğitim müdürü Ali Tosun; "Şehidimizin hatırasını dualarla anmak, fedakârlıklarını unutmamak ve bu değerleri yeni nesillere aktarmak için Şehit Özel Harekât Polisi Fatih Doğan, şehadetinin 3. seneyi devriyesinde çok değerli ailesi, isminin verildiği okulumuzun idarecileri ve öğrencilerimizle kabri başında bir araya geldik. Vatan, millet ve mukaddesat uğruna şehadet makamına erişen şahitlerimize ve 3. Yıl önce şehadet şerbeti için Şehit Fatih Doğan kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Mehmet Doğan amcamıza ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.