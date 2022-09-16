Şehit itfaiyeci törenle uğurlandı

Mesai arkadaşının vefatı nedeniyle üzüntüsünü dile getiren İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, "Gaziantep İtfaiyesi olarak bugün bir görev şehidimizi daha son yolculuğuna uğurladık. 10 yıldır teşkilat bünyesinde gayretle zorda olanların yardımına koşuyordu. Son görevinde ise kendisi canını verdi. Çok üzgünüz" dedi.