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Giriş Tarihi: 16.9.2022 11:52 Son Güncelleme: 16.9.2022 11:56

Şehit itfaiyeci törenle uğurlandı

Gaziantep’te iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale ederken devrilen pamuk balyalarının altında kalarak yaşamını yitiren itfaiyeci Remzi Mutafoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Şehit itfaiyeci törenle uğurlandı

Önceki gün Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Ahmet Aslansoy İplik Fabrikasında meydana gelen yangına müdahale eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin üzerine, soğutma çalışması sırasında depodaki pamuk balyaları devrilmiş, yaralanan 3 itfaiyeciden 37 yaşındaki Remzi Mutafoğlu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

10 yıllık itfaiyeci olan Mutafoğlu için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bahçesinde tören düzenlendi. Törene Mutafoğlu'nun eşi ve çocukları ile mesai arkadaşları katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törenin ardından Mutafoğlu'nun cenazesi Asri Mezarlık'taki Ahmet Şireci Camii'ne getirilerek cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, il protokolü ile mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Mutafoğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Mesai arkadaşının vefatı nedeniyle üzüntüsünü dile getiren İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, "Gaziantep İtfaiyesi olarak bugün bir görev şehidimizi daha son yolculuğuna uğurladık. 10 yıldır teşkilat bünyesinde gayretle zorda olanların yardımına koşuyordu. Son görevinde ise kendisi canını verdi. Çok üzgünüz" dedi.

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Şehit itfaiyeci törenle uğurlandı
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