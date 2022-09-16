Şehit itfaiyeci törenle uğurlandı

Önceki gün Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Ahmet Aslansoy İplik Fabrikasında meydana gelen yangına müdahale eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin üzerine, soğutma çalışması sırasında depodaki pamuk balyaları devrilmiş, yaralanan 3 itfaiyeciden 37 yaşındaki Remzi Mutafoğlu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.
10 yıllık itfaiyeci olan Mutafoğlu için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bahçesinde tören düzenlendi. Törene Mutafoğlu'nun eşi ve çocukları ile mesai arkadaşları katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törenin ardından Mutafoğlu'nun cenazesi Asri Mezarlık'taki Ahmet Şireci Camii'ne getirilerek cenaze namazı kılındı.
Mesai arkadaşının vefatı nedeniyle üzüntüsünü dile getiren İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, "Gaziantep İtfaiyesi olarak bugün bir görev şehidimizi daha son yolculuğuna uğurladık. 10 yıldır teşkilat bünyesinde gayretle zorda olanların yardımına koşuyordu. Son görevinde ise kendisi canını verdi. Çok üzgünüz" dedi.