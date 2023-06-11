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Giriş Tarihi: 11.6.2023 14:09 Son Güncelleme: 11.6.2023 14:24

Şehit itfaiyeciye veda...

İstanbul Ümraniye'de çıkan yangına müdahale ettiği sırada çatıdan düşerek yaralanan itfaiye eri Özcan Gök, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Gök için görev yaptığı Ümraniye İtfaiye İstasyonu’nda düzenlenen törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Şehit itfaiyeciye veda...

Ümraniye İMES sanayi sitesinde 9 Haziran Günü, öğlen saatlerinde çıkan yangına müdahale ederken çatıdan düşüp yaralanan itfaiye eri 40 yaşındaki Özcan Gök, meslektaşları tarafından sedye ile ambulansa taşındı. Sancaktepe'de bulunan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özcan Gök, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

GÖREV YERİNDE TÖREN

Şehit itfaiye görevlisi için görev yaptığı Ümraniye İtfaiye İstasyonu'nda tören düzenlendi. Buradaki törenin ardından Özcan Gök'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi Ümraniye Kocatepe Cami'ne getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özcan Gök, Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

3 ÇOCUK BABASIYDI

Cenaze törenine Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ile çok sayıda itfaiye görevlisi ve Gök'ün aile fertleri ve sevenleri katıldı. 3 çocuk babası olan Özcan Gök'ün uzun yıllar itfaiyede görev yaptığı öğrenildi.

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Şehit itfaiyeciye veda...
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