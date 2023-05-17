Haberler Yaşam Haberleri Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın naaşı Tokat'a getirildi
Giriş Tarihi: 17.5.2023 01:38 Son Güncelleme: 17.5.2023 02:16

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın naaşı Tokat'a getirildi

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde başlatılan operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın naaşı Tokat’a getirildi. Askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen Doğan’ın naaşı Turhal ilçesine gönderildi

MİHRİBAN KOÇAKER
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan’ın naaşı Tokat’a getirildi

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen 4 asker ve 1 güvenlik korucusunun cenazeleri düzenlenen törenle memleketlerini uğurlandı. Çakırsöğüt 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli iken Şırnak Bestler Dereler bölgesindeki operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın naaşı Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirildi.

Doğan'ın naaşı burada il protokolü ve ailesi tarafından karşılandı. Şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu ambulansa alınırken annesi, babası ve kardeşleri gözyaşları döktü.

Havva ve Necati Doğan çiftinin 5 çocuğundan biri olan ve bekar olduğu öğrenilen şehit Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın naaşı bugün ikindi namazına müteakip toprağa verileceği Turhal'a götürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Muharrem İnce'ye kaset kumpasında flaş gelişme! CHP’li isim tutuklandı
Son dakika: Almanya'da Sabah ve A Haber'e susturma operasyonu: Türk gazetecilere 'terörist' muamelesi...
Depremzededen beddua edenlere tokat gibi cevap! Aldığı bir şişe suyun parasını Kılıçdaroğlu’na gönderdi
Yılmaz Özdil’den CHP’ye zehir zemberek sözler: Belki bu defa anlaşılır umuduyla yazıyorum
14 Mayıs akşamı CHP için manipülatörlüğe soyunmuştu: Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldığını duyurdu!
Son dakika: Firari Ankara Kuşu yakalandı! Muharrem İnce'ye kaset kumpası kurulmuştu!
Şırnak’tan acı haber geldi: 5 şehit
İYİ Parti’den vekil seçilen Beker’den ikinci tur tahmini: Seçmen HDP-Kandil ilişkili ittifaka yönelmez
Genel Merkez'deki kriz açığa çıktı: Gürsel Tekin'den CHP'ye rest!
Tuncay, Soner, Nihat ve İsmail kimin adamı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın naaşı Tokat'a getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA