Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan’ın naaşı Tokat’a getirildi

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen 4 asker ve 1 güvenlik korucusunun cenazeleri düzenlenen törenle memleketlerini uğurlandı. Çakırsöğüt 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli iken Şırnak Bestler Dereler bölgesindeki operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın naaşı Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirildi.

Doğan'ın naaşı burada il protokolü ve ailesi tarafından karşılandı. Şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu ambulansa alınırken annesi, babası ve kardeşleri gözyaşları döktü.

Havva ve Necati Doğan çiftinin 5 çocuğundan biri olan ve bekar olduğu öğrenilen şehit Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın naaşı bugün ikindi namazına müteakip toprağa verileceği Turhal'a götürüldü.